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И авиаремонтный завод, и аэродром в Орше будут государственными – Лукашенко

Александр Лукашенко посетил Оршанский авиаремонтный завод, где ознакомился с работой предприятия, образцами авиатехники, ремонтом которой сейчас здесь занимаются.

© Photo : официальный сайт президента Республики Беларусь

Как рассказал руководителю государства генеральный директор предприятия Павел Случак, в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию новый цех по ремонту деталей и узлов вертолетов и самолетов, пишет Sputnik. 

"Это будет новое современное производство. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места, – отметил он. – Масштаб проекта вместе с оборудованием – примерно 32-35 миллионов белорусских рублей".

По словам гендиректора, проблем с заказами у Оршанского авиаремонтного завода сейчас нет. "На этот год мы загружены. Наши традиционные рынки – это Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Есть ряд стран, контракты с которыми находятся в глубокой степени проработки, поэтому мы двигаемся дальше", – рассказал Павел Случак.

Во время общения была также затронута тема дальнейшего развития аэродрома Орша, часть которого передана Национальному аэропорту Минск.

"Здесь все будет государственное, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром – государственный. Делить тут нечего, все это государственное".

Два в одном

Оршанский авиаремонтный завод – ведущее предприятие Беларуси по капитальному ремонту и модернизации вертолетов Ми, оборудования и систем различных типов воздушных судов, по техническому обслуживанию самолета Ил-76.

По мнению специалистов, предприятие располагает мощностями и высококвалифицированными кадрами, способными в кратчайшие сроки освоить и выполнить ремонт современной авиационной техники.

Аэродром Орша (Болбасово) был построен для военных целей в соответствии с принятым в 1928 году решением Совета народных комиссаров СССР. В этом районе располагались авиачасти Западного фронта. Работы начались в 1934 году, а в мае 1939-го здесь уже базировались военные летчики. Аэродром обладал единственной в Беларуси бетонной взлетно-посадочной полосой, поэтому в годы Великой Отечественной войны являлся стратегическим объектом.

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов не утратил своей значимости — с 1954 года и вплоть до расформирования в конце 1993-го здесь базировался 402-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Впоследствии на территории аэродрома располагались подразделения ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

Аэродром способен принять любой тип самолетов. По соседству – крупнейший логистический центр, именно поэтому ставку делают на грузовой авиатранспорт. 
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