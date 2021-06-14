В Беларуси в 17-й раз с начала года дорожает автомобильное топливо

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», говорится в сообщении концерна.





С 15 июня розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,97 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,19 руб., ДТ – 1,97 руб.