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В Беларуси в 17-й раз с начала года дорожает автомобильное топливо

Изменение цен связано с тем, что в мире дорожает нефть.

 
«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», говорится в сообщении концерна.

С 15 июня   розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,97 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,19 руб., ДТ – 1,97 руб.
 
Цены выросли на 1 копейку, пишет blizko.by.
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