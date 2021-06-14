



Об этом со ссылкой на местных экспертов пишет ведущая газета Гонконга South China Morning Post.





«Китайским компаниям стоит быть более осторожными в отношении входа в Беларусь сейчас, поскольку некоторые из них рассчитывают выйти на западноевропейский рынок через Беларусь. Сейчас подобные планы вряд ли оправдаются из-за разногласий между Беларусью и ЕС», - цитирует издание Чжан Синя, старшего научного сотрудника Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований.





Впрочем, источники в разных отраслях говорят, что представители работающих с Беларусью китайских, в том числе крупных компаний открытым текстом предупреждают о возможном прекращении поставок в синеокую в случае усиления западных санкций. При этом поставки товаров и услуг будут прекращены не из-за политики китайских компаний как таковой, а из-за нежелания западных и китайских банков рисковать, кредитуя сделки китайских компаний с белорусскими партнерами.





Чжан Синь весьма интересно высказался по поводу усиления зависимости Беларуси от России.





«Учитывая экономические санкции со стороны Запада, Беларусь будет больше зависеть от России в экономическом отношении и ожидает, что и Китай, и Россия будут расширять инвестиции и торговлю в стране», - сказал он.



