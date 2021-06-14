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Дилеры обеспокоены. В Беларуси падают продажи новых авто

В мае 2021-го на белорусском авторынке реализовано менее 4 тысяч новых легковых автомобилей. Показатель почти на 10% ниже, чем в апреле, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — больше на 39,2%.

Иллюстративное фото

Согласно свежим данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), всего в мае реализовали 3 884 авто (в апреле было продано 4 288 экземпляров). Среди брендов лидерство по продажам 2021 года по-прежнему удерживает российская Lada, составляя 24,2% отечественного рынка легковых авто (за 5 месяцев было куплено 4 462 машины). Любимая многими белорусами Lada Vesta в мае вновь занимает второе место. Российскому седану в прошлом месяце отдали предпочтение 378 покупателей. Тем не менее в общем рейтинге продаж за 2021 год модель стабильно остается на верхней строчке с результатом в 1 779 реализованных авто (10,97% доли рынка) за прошедшие 5 месяцев, передает av.by..


В майском рейтинге Lada Largus осталась на 5-м месте, показав ровно такой же результат, как и в апреле, — 200 проданных штук. К Lada Granta интерес у наших соотечественников спадает. За прошлый месяц она разошлась тиражом в 120 экземпляров (на 40 штук меньше, чем в апреле), Lada Niva 4×4 значительно улучшила свой показатель — 222 единицы в мае против 155 месяцем ранее, а хуже всего на нашем рынке дела обстояли с продажами хэтчбека Lada XRay — 72 штуки. Также в списке обозначилась вернувшаяся под крыло АвтоВАЗа «Нива» — внедорожник занимает последнее, 20-е место (48 проданных экземпляров).

С отставанием в больше чем на 2 000 единиц по итогам 5 месяцев на второй строчке в топе наиболее продаваемых автомобильных марок располагается Geely (2 437 реализованных авто и 13,2% доли рынка). Самая востребованная модель белорусско-китайской марки прошлого месяца — кроссовер Coolray. Он сместился с 3-го места на 6-ю позицию (148 штук), а Geely Atlas, наоборот, поднялся на три строчки и теперь значится седьмым в десятке самых популярных (127 единиц). По-прежнему присутствует в рейтинге Geely Emgrand X7 (59 штук), который вскоре покинет конвейер белорусского предприятия. Geely Tugella в минувшем месяце нашла на 10 новых владельцев меньше (64 проданных экземпляра), но осталась на 15-м месте. Чуть лучше результат у хэтча Geely GS — 68 проданных единиц и 14-е место.


Третья позиция остается за Volkswagen. Дилеры немецкой марки смогли реализовать с начала года 2 093 машины. Большая часть продаж традиционно приходится на лифтбеки Polo (297 экземпляров). Бестселлер марки подрастерял клиентов, но сохранил 3-ю строчку в списке. VW Tiguan хоть и нарастил продажи на 11 экземпляров (57 штук), но сместился с 17-го на 18-е место.

Корейский бренд Kia закрепился на 4-й позиции — 1 789 проданных экземпляров и меньше 10% доли рынка. Бестселлер компании Kia Rio второй месяц подряд удерживает лидерство среди самых востребованных моделей, хотя его предпочли почти на 100 покупателей меньше, чем в апреле. В дилерском центре марки спрос на модель связывают с проверенной годами надежностью, стильным дизайном и современным оснащением за выгодную цену.

— Rio представлен в кузове седан и хэтчбек (Rio X). В конце 2020-го был рестайлинг Kia Rio, в ходе которого добавились интересные акценты в дизайне и повысилась технологичность автомобиля. Спросом пользуются все комплектации, но самыми интересными, на наш взгляд, являются модели в исполнении Comfort Prize, Style и Prestige. Вдобавок Rio X, помимо надежности и оснащенности, подкупает своими внедорожными характеристиками. По достоинству оценивают наличие рейлингов на крыше, черных пластиковых обвесов, которые не только выгодно выделяются, но и служат защитой от пескоструя на элементы с лакокрасочным покрытием, — подчеркнули в «Атлант-М». 

Никаких перестановок в сравнении с апрелем и на 5-й позиции — здесь располагается Renault (1 444 экземпляра и почти 8% доли рынка). Больше всего среди моделей французской марки белорусов интересовал кроссовер Duster, который замыкает десятку бестселлеров мая — 106 реализованных авто. Logan Stepway отстает от него на две строчки и 16 единиц — 12-е место и 90 проданных экземпляров. Sandero Stepway нашел на 20 новых владельцев больше, чем в апреле (62 единицы), что помогло ему подняться с 19-го места на 16-е.

Топ-20 моделей 2021 года

Результатом, превышающим тысячу машин, проданных на белорусском рынке с января по май 2021-го, могут похвастаться еще только 3 бренда: Skoda (1 093 экземпляра), Hyundai (1 089 штук) и ГАЗ (1 074 единицы). У остальных автомобильных дилеров показатели не достигают и 500 единиц.

Что касается премиум-сегмента — Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche, Maserati, Lexus, то лучше всего дела с торговлей в мае обстояли у BMW. Дилеры баварского бренда продали 55 авто, и это на 15 единиц больше, чем в апреле. Audi сумела реализовать всего на 5 машин больше, чем месяцем ранее, — 37 штук, а Mercedes показал отрицательную динамику — 29 проданных авто в мае против 36 единиц в апреле.

До сих пор не смогли реализовать ни одной машины Mitsubishi и Maserati. В прошлом месяце также продано 0 единиц у Changan, Zotye и Mini.
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