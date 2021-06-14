Компании из ПВТ будут исключать за "экстремистскую деятельность" сотрудников?
ІТ-сообщество гадает, как трактовать и чего ожидать от прозвучавшего 11 июня заявления Лукашенко относительно Парка высоких технологий.
«Мы многие процессы там упустили. И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались?» — возмущался Лукашенко.
Как стало известно «Нашей Ниве», смысл реформ может быть в том, что в устав ПВТ внесут дополнение о том, что компания сможет быть исключена из ПВТ в случае, если ее работники причастны к «экстремистской деятельности».
15:31 14/06/2021
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