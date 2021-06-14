Разворот! Доллар на торгах вырос почти на копейку

С начал июня стоимость корзины валют упала уже на 1,14%.





Курс доллара вырос на 0,0082 BYN до 2,4892 BYN/USD и оставил минимум за 296 дней. Напомним, что всю минувшую неделю доллар дешевел, а его курс успел обвалиться на 0,0578 BYN.





Курс евро снизился ещё на 0,0083 BYN до 3,0149 BYN/EUR до минимума за 231 день. До минимума за 8 месяцев не хватило менее двух недель.





Стоимость европейской валюты непрерывно снижается уже восемь дней подряд. За это время курс евро упал на 0,0801 BYN.





Курс российского рубля рухнул на 0,0174 BYN до 3,4455 BYN/100 RUB.





Российский рубль опустился до минимума за 17 дней. Если по итогам минувшей недели только российский рубль был в плюсе к белорусскому рублю в сравнении с началом месяца, то сегодня и он опустился ниже.





Таким образом, белорусский рубль сейчас укрепился ко всем валютам с начала июня.





Итоги 1-11 июня 2021 на валютном рынке Беларуси

С начала июня значительно подешевели доллар и евро, а российский рубль незначительно подорожал:





курс доллара −0,0518 BYN (−2,05%) минимум почти за 10 месяцев;

курс евро −0,0652 BYN (−2,11%) минимум за 7 месяцев;

курс российского рубля +0,0085 BYN (+0,25%);

корзина валют −0,94%.





Московская биржа

Сегодня в России выходной день, т.к. праздничный день (День России) выпал на субботу 12 июня. Это означает, что Центробанк не будет сегодня менять официальные курсы валют на завтра.





Но Московская биржа сегодня работает. Так, к 13-30 средневзвешенный курс доллара вырос до 72,29 российских рублей. Это на 62 копейки больше официального курса на сегодня — 71,6797 российских рублей (минимум более чем за 10 месяцев).





Средневзвешенный курс евро вырос в сравнении с официальным курсом на сегодня на 33 копейки до 87,57 российских рублей. А официальный курс евро находится вблизи минимума за три месяца.





Новые официальные курсы будут установлены Банком России уже завтра после полудня.





Итоги 1-11 июня 2021 на валютном рынке России

С начала месяца российский рубль значительно укрепился к доллару и ещё больше к евро:





курс доллара −1,6168 RUB (−2,21%);

курс евро −2,0504 RUB (−2,29%).