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Иосуб: Кремль использует проблемы с транзитом газа для давления на Минск

И транзит российского газа через Беларусь, и поставки российской нефти на "Нафтан" оказываются под вопросом, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Иосуб: Кремль использует проблемы с транзитом газа для давления на Минск
– «Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь. В четвертом квартале прокачка сократится на 80%. Какое это имеет значение для Беларуси?

– От транзита российского газа через свою территорию Беларусь зарабатывает порядка 250-300 миллионов долларов в год. Соответственно в квартал это 60-75 млн. 

Значит, в четвертом квартале белорусский бюджет потеряет порядка 50 млн долларов.

– Чем может быть обусловлено решение «Газпрома» – запуском «Северного потока-2»? 

– Хорошо бы дождаться официального комментария «Газпрома», но, судя по всему, это действительно связано с «Северным потоком-2». Видимо, они панируют завершить в скором времени его строительство и к четвертому кварталу пустить по новой ветке газ в Европу – в том числе, перенаправить туда газ с белорусского направления.

Но повторюсь, до официальных комментариев «Газпрома» это пока предположение.

– Если в четвертом квартале через Беларусь прокачка сократится на 80%, можно ли допустить, что впоследствии транзит сократится и на весь 2022 год?

– Сложно гадать, не зная точно о причинах такого решения. Кроме того, на этот вопрос будет влиять все еще не утвержденная последняя дорожная карта по углублению интеграции Беларуси и России, которая как раз касается энергетических вопросов. 

Также на объем транзита через Беларусь могут повлиять новые санкции. В Европе после инцидента с самолетом Ryanair как один их вариантов новых санкций рассматривают запрет на транзит газа из Беларуси.  

На данном этапе слишком много неизвестных, чтобы делать прогнозы по объемам прокачки в следующем году.

– Посол России Евгений Лукьянов заявил: «Беларусь мы не бросим». Станет ли Кремль использовать вопрос о транзите газа как инструмент по принуждению белорусских властей к углублению интеграции?

– Кремль использует любые экономические сложности как инструмент давления. Не думаю, что проблема транзита газа станет исключением.

– Насколько реалистичным вы видите сценарий, при котором новые европейские санкции затронут транзит через Беларусь?

– Вообще говоря, это выглядит не очень реалистично. Насколько я помню, это был призыв отдельных членов Европарламента, а не лиц, принимающих серьезные решения. 

У членов ЕС разные интересы, и, например, Польша, думаю, сильно заинтересована в том, чтобы получать российские энергоносители кратчайшим маршрутом – через Беларусь.

У меня большие сомнения, что по вопросу санкций, касающихся транзита газа, в Евросоюзе будет единство.

– В мае были сокращены поставки российской нефти на «Нафтан» в связи с американскими санкциями. Как теперь развивается ситуация?

– На самом деле сложно утверждать, что поставки сократились в связи с санкциями США: официально заявлено о ремонтных работах на «Нафтане». Если поставки не возобновятся после июня, то тогда можно уже будет говорить о влиянии американских санкций.

А если дело действительно в них, то, думаю, белорусская и российская стороны уже активно думают, как эти санкции обойти. Например, используя посредников, которые не работают на мировом рынке и потому не будут бояться санкций.

С другой стороны, опять-таки эту проблему Россия может использовать как дополнительный рычаг давления на белорусские власти.
"Белорусский партизан"
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