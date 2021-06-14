Недавно было опубликовано постановление государственного таможенного комитета Республики Беларусь и правления национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. No 13/136 " Об изменении постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2016 г., пишет Инфобанк





В этом постановлении уточняется порядок предоставления таможенным органам информации из банков.





Предоставляться будут данные о счетах, о остатках денег на этих счетах, а так же информация по электронным кошелькам и сведения о имуществе человека хранящегося в банках.





Кроме этого будет предоставляться информация о интересующих таможню сделках.





То есть всю финансовую информацию которую знает банк, будет знать и таможня.





"...Настоящая Инструкция определяет порядок представления банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – банк) по запросу таможенного органа сведений о наличии у плательщиков счетов, электронных кошельков и (или) об остатках денежных средств, электронных денег на (в) них, о движении денежных средств по счетам, электронным кошелькам, конкретных сделках, об операциях без открытия счета, электронного кошелька, имуществе плательщика, находящемся на хранении в банке..."





Обмен информацией будет идти посредством электронного документооборота, то есть достаточно быстро и оперативно.





"... Передача в банки запросов о движении денежных средств и прием электронных документов банков осуществляется посредством программно-технического комплекса «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка (далее – ПТК «Шлюз»). Обмен электронными документами между таможенными органами и банками осуществляется с использованием республиканской централизованной системы обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов (далее – РЦСОЭД), функционирование которой обеспечивает открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»..."





Банки должны отвечать на запросы таможни по движению денежных средств, не позднее трех рабочих дней.





"...Банк плательщика при поступлении запроса о движении денежных средств с использованием автоматизированной системы данного банка формирует сведения о движении денежных средств и направляет их в Минскую центральную таможню не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, в котором поступил данный запрос..."





Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.