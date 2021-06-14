Зарплата в конверте: почему "уголовка" не решит проблему?

Ужесточение уголовной ответственности за неуплату налогов и добавление в Уголовный кодекс статьи за неуплату обязательных страховых взносов призваны заставить бизнес платить зарплату исключительно легально.





Действительно, пользоваться схемами «обналички» и выплачивать зарплату «в конверте» теперь будет гораздо опаснее. Но дополнительные риски не гарантируют вывод заработков из тени до тех пор, пока существуют объективные причины уклонения от налогов.





Планы борьбы с зарплатами «в конвертах» белорусские власти строили давно. Ни увещевания, ни штрафы, ни ограничения, призванные пресекать «обналичку», тут не помогали.





Теперь в ход идет «тяжелая артиллерия»: в Уголовном кодексе появилась отдельная статья за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента и еще одна — за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН).





По мнению Комитета госконтроля, для победы над этим явлением административных мер не хватало. Действительно, кого нынче напугаешь штрафом от 2 до 20 базовых величин. То ли дело теперь: лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом при неуплате взносов в ФСЗН в крупном размере (более 2500 БВ, или 72,5 тыс. рублей) или от 2 до 7 лет при особо крупном (свыше 5 тыс. БВ — 145 тыс.).





То есть статья 2433 «светит» тому, кто умышленно не уплатит взносы с заработков 207,1 тыс. рублей или 414,2 тыс. Это суммы, вполне сопоставимые с годовым фондом оплаты труда многих малых предприятий… или суммами, которые в ряде случаев выплачиваются без взносов в ФСЗН.





Не стоит думать, что такие выплаты всегда криминальны. Чаще всего речь идет о выплатах, которые не облагаются такими взносами на вполне законном основании. Однако с появлением пункта 4 ст. 33 Налогового кодекса проверяющие все чаще стараются разоблачать операции, основной целью которых является уклонение от платежей в казну.





В этом и кроется основная угроза. Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой налогов и страховых взносов. Но при "творческом" подходе умысел можно усмотреть во множестве операций: аренде имущества у физических лиц, выплате компенсаций работникам за использование их автомобилей или членам совета директоров, даже в начислении дивидендов.





А уж любые работы и услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, непременно окажутся в зоне особого внимания контролеров. Собственно говоря, они и сейчас несут огромные риски: проверяющим регулярно кажется, что подобные операции совершаются исключительно для «обналички» или маскируют фактические трудовые отношения для уклонения от уплаты взносов в ФСЗН.





Правда, доказать это удается не всегда, но примеров, когда суд принимает доводы контролеров, пожалуй, больше.





Ключевую роль в доказывании выплаты зарплаты «в конверте» играют показания тех, кто ее получает. На сайте Комитета госконтроля даже создана специальная онлайн-панель для сообщений о подобных фактах. Причем информация предоставляется анонимно и без регистрации.





Однако, открывая дорогу анонимным доносам, власти ступают на скользкий путь. Вряд ли сами получатели «конвертов» захотят стать «информаторами». Чаще мотивами для доноса будут месть за увольнение, лишение премии, зависть и иные не слишком благие побуждения.





Хотя, возможно, найдутся и желающие восстановить попранную законность, чтобы обеспечить себе и сослуживцам право на пенсию и прочие социальные блага. Если, конечно, после разбирательства еще будет где работать и что получать.





Очевидно, что зарплаты «в конверте» без уплаты подоходного налога и взносов в ФСЗН причиняют существенный ущерб государству. По мнению чиновников, страдают и работники, которые лишаются гарантий получения оговоренного заработка, а в последующем столкнутся с «несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат».





Впрочем, получая оговоренный заработок мимо ведомости, люди редко бывают в претензии к нанимателю. Напротив, их зачастую вполне устраивает, что в условном «конверте» лежит значительная часть той доли, которая причитается казне.





При этом иные граждане настолько несознательны, что полагают несправедливой как раз ту пенсию, которая им причитается в соответствии с законодательством, если вся зарплата будет «белой».





Кое-кто даже подсчитал, что если содержимое «конвертов» положить на депозит, то можно самостоятельно накопить на старость куда больше, чем выделит после 40 и более лет трудовой деятельности наша солидарная пенсионная система. Если вообще удастся дотянуть до пенсии.





С другой стороны, зарплаты в «конвертах» и схемы «обналички» — естественная реакция отечественного бизнеса на чрезмерное налоговое бремя. Подоходный налог и ФСЗН составляют около четверти общих затрат белорусских организаций на рабочую силу. Именно налоговая нагрузка мешает создавать высокооплачиваемые рабочие места, стимулирует использование «серых» схем.









По данным Всемирного банка, общая ставка налогов и взносов в Беларуси составляет 53,3% от прибыли, что больше, чем в регионе (31,7%), странах ОЭСР (39,9%) и у всех наших соседей.





Основная причина — именно налоги на фонд оплаты труда, которые составляют 39% от прибыли среднестатистического белорусского предприятия, в 1,7 раза выше, чем в странах ОЭСР и значительно выше, чем в Литве (21,4%), Польше (24,7%), России (35,4%) и Швеции (35,5%).





Кстати, в последние 10 лет средняя налоговая нагрузка на ФОТ в мире снизилась с 16,7 до 16,3%, причем в связи с пандемией COVID-19 этот процесс заметно ускорился. Да и в целом налоговая нагрузка в Беларуси, составляющая с учетом ФСЗН около 35−37%, существенно выше, чем в странах ЕАЭС и большинстве стран Евросоюза. Ее дальнейшее повышение станет серьезным тормозом для экономики.





Уголовная ответственность не решает проблему нелегальных заработков — это борьба с последствиями, а не с причинами. Исправить положение можно лишь путем пенсионной реформы и снижения «зарплатных» налогов.





Теперь же в некоторых компаниях придется решать: как работать, если платить зарплату в конверте становится слишком опасно, а платить ее с полной налоговой нагрузкой — слишком обременительно…