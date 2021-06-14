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Прогноз по валютам: доллар опустился ниже 2,5 рубля – что дальше?

К середине июня на валютном рынке Беларуси наблюдалось снижение доллара и евро и в целом стоимости валютной корзины. Доллар опустился ниже психологической отметки в 2,5 белорусского рубля. Что будет дальше с курсом американской и других иностранных валют?


Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Неделя выдалась для белорусского рубля достаточно бурной. Если говорить о событиях на внешнем рынке, можно отметить незначительный рост евро к доллару. Пара евро/доллар выросла с 1,2120 до 1,2190, или на 0,6%. Более заметной тенденцией было укрепление российского рубля к иностранным валютам, которое происходило на ожидании роста ключевой ставки Центробанка РФ, что случилось в пятницу.

Доллар в России подешевел с 73,2 до 71,6 российского рубля, или на 2,2%. Евро снизился с 88,7 до 87,3 российского рубля, или на 1,6%.

К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, включая заметно укрепившийся российский рубль. Доллар подешевел на 2,28%. Евро снизился на 1,72%. Российский рубль подешевел на 0,11%.

В результате после двух недель роста валютная корзина снизилась к белорусскому рублю на 1,08%. Кстати говоря, это самое сильное недельное падение корзины со второй половины января. При этом и доллар, и евро обновили минимумы с начала года.

Если говорить о причинах такого резкого укрепления белорусского рубля, то похоже, что кто-то из крупных по белорусским меркам предприятий активно сдает валюту. О причинах таких операций приходится только гадать. Это может быть, например, необходимость погашения большой суммы кредита в белорусских рублях. Может быть, это попытка выйти из валюты накануне принятия новых пакетов санкций.

Я думаю, что тенденция по снижению валют продолжится и на наступившей неделе.

Доллар может снизиться до 2,42 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 2,97 белорусского рубля.

А российский рубль останется вблизи 3,46 белорусского рубля за 100 российских.
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