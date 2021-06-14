Эксперты подсчитали богатство Елизаветы II









По данным специалистов, Елизавета II обладает огромным богатством, поскольку сумма активов The Crown Estate превышает 17 млрд долларов.





The Crown Estate принадлежит недвижимость в Лондоне и по всей территории Великобритании. Среди них есть замки, коттеджи, сельскохозяйственные земли с лесами и торговые центры.





Компания владеет более чем половиной побережья Великобритании, что также дает ей права собственности на офшорную коммерческую деятельность, как, например, ветряные электростанции.





Ежегодно всю прибыль The Crown Estate, где заявляют о желании обеспечить "прочное и всеобщее процветание нации", передает британскому правительству. 25% прибыли передают королеве и королевской семье в качестве суверенного гранта, который идет на финансирование семьи.





Это, по мнению специалистов, является доказательством прямой связи состояния Елизаветы II с The Crown Estate.