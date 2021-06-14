







«Производство мебели является основой деревообрабатывающей промышленности, поскольку именно в нем достигается максимальная переработка сырья и получение конечного продукта с наибольшей добавленной стоимостью. И, конечно, получив на своих предприятиях после модернизации качественную древесную плиту (ЛДСП и МДФ), из которой изготавливается мебель, мы начали больше развивать и мебельное производство», — отметил председатель концерна.





Яркий пример перспективности развития мебельного производства ОАО «Ивацевичдрев», где после модернизации завода сначала начали производить ламинированные древесно-стружечные плиты, а потом открыли и собственное мебельное производство, и буквально за 2 — 3 года в разы увеличили объемы выпуска мебели. И продолжают его развивать, потому что растет спрос на эту мебель. Она отвечает всем стандартам качества. ОАО «Ивацевичдрев» производит ламинированную древесно-стружечную плиту, у которой максимально экологичный класс эмиссии формальдегида Е0,5. Не все производители аналогичных плит в мире имеют такие показатели. Плиты, произведенные в Ивацевичах, имеют широкий ассортимент декора и структур поверхности. Изготовленная из них мебель выгодно отличается от других производителей, имеет лаконичный дизайн и хорошо реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом.





Сегодня в Ивацевичах уже сформировался мебельный кластер. Рядом с мебельным производством ОАО «Ивацевичдрев», буквально на одной территории, работает иностранная компания, которая производит мягкую мебель. Для каркаса этой мебели она приобретает древесную плиту в «Ивацевичдрев». Два производителя мебели не конкурируют между собой, а, наоборот, дополняют друг друга, и планируют развиваться дальше — увеличивать объем производства и ассортимент продукции.





Что касается результатов работы мебельных предприятий концерна в целом, они имеют позитивную динамику. «2020 год, правда из-за пандемии коноравируса, внес определенные коррективы в объемы реализации продукции. Во многих странах мира, где реализуется наша мебель, в первую волну коронавируса, массово закрывались торговые центры, и, конечно, продажи пошли вниз. У нас экспорт в целом по концерну в марте — апреле 2020 года снизился практически на 30%. И на мебельных предприятиях это, можно сказать, отразилось больше всего. Люди просто перестали делать покупки, которые можно отложить. Ситуация начала постепенно выравниваться в летние месяцы, в августе — сентябре мы восстановили объемы 2019 года и далее постепенно прирастали», — рассказал М аил Касько.





Что касается непосредственно мебели, то в 2020 году ее произведено почти на 170 млн долларов США, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. Более 75% от этого объема реализовано за рубеж в 38 стран.







