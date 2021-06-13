Российская сеть косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» в июле откроет первый магазин в Беларуси

Сеть «Золотое Яблоко» в этом году приняла решение выходить на международные рынки и в качестве первого направления выбрана Беларусь. Цель ритейлера — не только открыть первый магазин в столичном ТРЦ Galleria Minsk, но и полноценный интернет-магазин.