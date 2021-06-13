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Российская сеть косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» в июле откроет первый магазин в Беларуси

Сеть «Золотое Яблоко» в этом году приняла решение выходить на международные рынки и в качестве первого направления выбрана Беларусь. Цель ритейлера — не только открыть первый магазин в столичном ТРЦ Galleria Minsk, но и полноценный интернет-магазин.


«Золотое Яблоко» — российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии, где представлены товары люкс и масс-маркет брендов. На май 2021 года в сети работает 19 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Хабаровске, Саратове и Самаре. Средняя площадь супермаркетов в России — 1500 кв.м.

Главной особенностью сети «Золотое Яблоко» является большая площадь магазинов, огромный ассортимент брендов, особая атмосфера и высокое качество обслуживания. Современный дизайн интерьера, использование экологичных материалов и интуитивное деление пространства по зонам, пишет Belretail.
 
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