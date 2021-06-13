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В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами

Китайская полиция задержала более 1100 человек по подозрению в отмывания денег, полученных через схемы телефонного и интернет-мошенничества, через криптовалюты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.


В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.

В данный момент власти расследуют операции по отмыванию денег в 23 провинциях и регионах страны, включая Пекин, провинции Хэбэй, Ляонин и Шаньси.

Представители власти отмечают рост правонарушений с использованием криптовалют, в том числе благодаря их удобству, анонимности и интернациональности.

Около месяца назад Китай запретил банкам предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, а недавно заблокировал аккаунты 12 лидеров мнений в популярной здесь соцсети Weibo. Финансовые регуляторы предупреждают инвесторов, что цифровые валюты не подкреплены никакими материальными ценностями.
dev.by
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