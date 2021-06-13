В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами





В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.





В данный момент власти расследуют операции по отмыванию денег в 23 провинциях и регионах страны, включая Пекин, провинции Хэбэй, Ляонин и Шаньси.





Представители власти отмечают рост правонарушений с использованием криптовалют, в том числе благодаря их удобству, анонимности и интернациональности.





Около месяца назад Китай запретил банкам предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, а недавно заблокировал аккаунты 12 лидеров мнений в популярной здесь соцсети Weibo. Финансовые регуляторы предупреждают инвесторов, что цифровые валюты не подкреплены никакими материальными ценностями.