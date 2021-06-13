Ещё в январе этого года мы утверждали, что Газпром технически готов к перекрытию транзита газа уже в этом году через Беларусь из-за запланированного завершения строительства Северного потока-2 и контрактных и политических обязательств перед Западом по газовому транзиту через Украину, пишут эксперты Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь), пишет ex-press.by





Сейчас эта информация подтверждается уже контрактом с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на транзит газа в Европу в 2021 году.





Устранение зависимости от государств-транзитеров не только давняя мечта Кремля, но и конкретное политическое и бизнес-решение, утвержденное лично Владимиром Путиным в 2000х. Как говорят осведомленные источники, главным триггером для такого подхода стала не Украина, а как раз натянутые отношения с Беларусью после ряда газовых и нефтяных войн.

Только вот если Украина смогла зарезервировать для себя место в транзите российского газа благодаря мобилизации поддержки со стороны ЕС, которую Кремль не может не учитывать, то с Беларусь эту конкуренцию за российские транзитные потоки полностью проиграла как всегда из-за "окопного мышления" (которое якобы поддерживает Москва из-за конфронтации с Западом), просчётов и неправильных экономических и внешнеполитических решений, отсутствия стратегического видения происходящих процессов ну и наконец неспособности мобилизировать международную поддержку в свой адрес для отстаивания национальных интересов в отношениях с Россией.





После инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair такая поддержка больше невозможна в принципе. Ситуация осложняется ещё и тем, что теперь Беларусь превратилась в "серую зону", которую на Западе отождествляют с угрозами для международного мира и безопасности, а Кремль с удовольствием этой интерпретации подыгрывает. Поэтому речь идёт если не о прямой координации экономического давления с Западом, то как минимум о его синхронизации. Именно по этой причине предложения ЕС ввести санкции против транзита российского газа через белорусский участок газопровода "Ямал-Европа" сразу находят отклик в виде конкретных решений Газпрома. И это не просто якобы опасения вторичных санкций со стороны Газпрома или Кремля, это целенаправленная политика лишения Александра Лукашенко ресурсной базы для создания условий по смене режима, сделка по которой у Кремля уже достигнута с Брюсселем, а 16 июня - будет финализирована и с Вашингтоном.





В части решения задач по экспансии в белорусском направлении, Газпром может сформулировать предложение по приватизации газораспределительной сети "Белтопгаз" для конечных потребителей, согласившись таким образом частично компенсировать выпадающие потери от транзита белорусской стороны. По сути, речь идёт о реализации Кремлем все той же "армянской модели", но в данном случае - в аспекте экономической экспансии.



