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Илону Маску предложили построить завод Tesla в Беларуси

Американский предприниматель Илон Маск мог бы построить завод в «Великом камне».

Фото: Instagram

Таким мнением поделился в эфире белорусского телевидения глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко.

Глава «Великого камня» слышал, что Россию Илон Маск рассматривает как площадку для строительства завода.

Пользуясь случаем, Ярошенко предложил Маску рассмотреть для строительства завода Tesla и белорусские территории.

Это Евразийское пространство – расположить завод по выпуску электромобилей в парке «Великий камень». Почему нет? – сказал глава парка в эфире «БТ». 
Глава парк отметил, что его предложение чисто гипотетическое, но «фантазия перспективная».

Он также обратил внимание, что индустриальный парк как площадку для реализации своих самых смелых инвестиционных идей может рассматривать любая компания.

Стоит отметить, что глава Беларуси Александр Лукашенко подписал нормативно-правовой акт о совершенствовании деятельности парка.

Власти расширят деятельность «Великого камня», стартапы будут поддерживать – им предложат льготы в статусе нерезидента и предложат ими стать по итогам работы.

Для проектов с инвестициями стоимостью от $50 млн предложат льготы на земельные участки.
belnovosti.by
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