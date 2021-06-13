Об этом рассказал глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, ставший гостем проекта «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам А. Ярошенко, сейчас в парке работают около 200 китайцев, что немного и в том числе связано с пандемией. Есть среди сотрудников также американцы, англичане, румыны, литовцы. Но в основном это белорусы – более 80 %, а это больше 2 тыс. человек у резидентов.





– Здесь хорошие высокооплачиваемые рабочие места. Средняя заработная плата – 2,7 тыс. рублей. Думаю, многие посчитали бы и за честь работать здесь. Есть нюанс: инновационное производство требует хорошей квалификации. Но с этим в стране, слава Богу, все хорошо, – сказал глава администрации индустриального парка.



