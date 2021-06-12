Немецкий банк аннулировал кредит Беларуси на 100 млн евро
Немецкий KfW IPEX-Bank аннулировал кредит для Беларуси на 100 млн евро.
Деньги KfW IPEX-Bank должны были пойти на закупку газовых турбин у Siemens
Информация появилась в телеграм-канале Народного антикризисного управления — структуры оппозиции, которую возглавляет Павел Латушко.
В сообщении сказано, что эти деньги должны были пойти на закупку газотурбинных установок Siemens для БелАЭС, пишет officelife.media.
Представители НАУ утверждают, что кредит был аннулирован после того, как шведское экспортно-кредитное агентство EKN отказалось страховать сделки по покупке турбин. Они сообщают, что в начале апреля обратились к немецким банкам, шведскому агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин.
По мнению НАУ, без этого кредита невозможно модернизировать энергосистему Беларуси под БелАЭС.
16:46 12/06/2021
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