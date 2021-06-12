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КАМАЗ начнет выпускать троллейбусы. Старт производства – начало 2022 года

Новинка ПАО "КАМАЗ" в ряду городского пассажирского электротранспорта троллейбус КАМАЗ-65825 с увеличенным автономным ходом будет запущен в серийное производство уже в начале будущего года.

Фото pitertransport.com, ПАО КАМАЗ

По своему электрооборудованию новый троллейбус схож с поставляемым в Москву электробусом КАМАЗ-6282, но отличается системой постоянного питания. Опытный образец троллейбуса КАМАЗ-65825 был впервые продемонстрирован общественности в конце мая на фестивале SPbTransportFest в Санкт-Петербурге, пишет Автобизнес.

В отличие от классического троллейбуса это транспортное средство оснащается накопителями энергии, позволяющими автономно передвигаться до 20 км, например, для обслуживания новых городских районов, в которых отсутствует контактная сеть. Это позволяет расширять маршрутную сеть, гибко ее изменять и снизить затраты на инфраструктуру. Зарядка батарей происходит во время движения от контактной сети – за 30 минут до 100% емкости.

Троллейбус КАМАЗ-62825 соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорту пассажиров и доступной среде: низкий уровень пола, увеличенный проем средней двери, просторная накопительная площадка с мягкими упорами для стоячих пассажиров, комфортная пневмоподвеска. Транспортное средство оборудовано системой книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки-высадки пассажиров, механической аппарелью на средней двери для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальным местом крепления инвалидной коляски.


В салоне имеется кнопка связи с водителем, система информирования пассажиров, камеры видеонаблюдения и спутниковая навигация, система климат-контроля, USB-разъемы для зарядки телефонов. Общая пассажировместимость – 85 человек, при этом предусмотрено 34 места для сидения.

Троллейбус оснащен асинхронным электродвигателем переменного тока мощностью 180 кВт. Номинальное напряжение постоянного тока составляет 550 В. Батареи – NMC (никель-марганец-кобальт) с универсальными характеристиками и продолжительным сроком жизни. Система рекуперации энергии при торможении позволяет возвращать часть потраченной энергии для вторичного применения. Остекление троллейбуса – тонированное вклеенное, лобовое стекло – панорамное, с электроподогревом по всей площади стекла. Водительское место – регулируемое, пневматическое.

В настоящее время троллейбус КАМАЗ-62825 проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в конце июня машина будет передана СПб ГУП "Горэлектротранс" на опытную эксплуатацию. По завершении тестовых работ в Санкт-Петербурге троллейбус будет отправлен на сертификационные испытания на полигон в Дмитрове. Серийное производство планируется начать в I квартале 2022 года.

Новый троллейбус КАМАЗ-62825, очевидно, составит серьезную конкуренцию продукции белорусского BKM Holding (УКХ "Белкоммунмаш"), который имеет большой опыт поставок электротранспорта в различные города России, в том числе в Санкт-Петербург и Москву. При этом белорусский производитель сегодня имеет в своей линейке не одну, а три модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом длиной 12, 12,5 и 18,75 метра.


Напомним, что буквально на прошлой неделе "Белкоммунмаш" представил в Минске свою последнюю разработку – троллейбус пятого поколения БКМ-321 "Ольгерд", автономный ход которого может превышать 30 км. Последнее зависит от требований заказчика. Например, болгарский город Враца закупил девять бесконтактных троллейбусов "Ольгерд" с запасом автономного хода 15 км.

МАЗ также рассчитывает побороться за рынок электротранспорта в России. В линейке предприятия есть современные модели с увеличенным автономным ходом МАЗ-203Т70 и МАЗ-203Т21. Идет работа над созданием еще более современных троллейбусов третьего поколения.

Кроме того, МАЗ поставляет машинокомплекты Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу (УТТЗ), который на их основе выпускает троллейбусы "Горожанин" модели 6241.01 с увеличенным автономным ходом.
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