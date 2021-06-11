В Городке пришли в негодность два моста, а денег на их ремонт нет









О проблеме написала газета «Гарадоцкі веснік», куда обратились жители райцентра — 32 дома на улицах Черняховского и Правды вынуждены объезжать закрытый мост по большому крюку.





Заместитель председателя райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Колец сообщил изданию, что аварийных моста в Городке даже два:





— Да, действительно, на данном участке уже установлены блоки и соответствующие знаки, запрещающие проезд транспорта. По мосту можно передвигаться пешком и на велосипедах. Для автомобильного транспорта предусмотрен объезд, но в ближайшее время будет обустроен новый, более удобный его вариант. В городе есть ещё проблемный мост на улице Галицкого. По заключению специалистов, он также не пригоден к эксплуатации.





Местные власти планируют включить в программу капитального ремонта оба моста. Для этого требуется ряд документов: заключения экспертизы, разработка проектно-сметной документации. Только после этого возможна их реконструкция.





Однако, как оказалось, в бюджете района на текущий год денег на ремонт этих мостов нет. Поэтому чиновники надеются на финансирование из области.



