Белорусский рубль сейчас на третьем месте в мире по обесцениванию
Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов.
На инфляционные ожидания влияют многие факторы, в их числе - девальвация национальной валюты. В прошлом году белорусский рубль обесценился на 23%. Больше только турецкая лира - на 24%, и бразильский реал - на 30%. Российский рубль за год упал на 19%, пишет moyby.com со ссылкой на kp.by.
Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов и вкладывают их в акции и драгметаллы.
- Ставки по депозитам низкие, практически нулевые, деньги перетекают на другие рынки, вкладываются в акции, особенно в акции технологических компаний, также в такие инвестиционные товары, как драгметаллы. Золото, например, выросло за прошлый год на 25%, - сообщила специалист Нацбанка.
10:30 12/06/2021
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