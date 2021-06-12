ВОЗ: В Эфиопии начался голод













В представленном докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) содержится серьезное предупреждение о том, что многие жители Тыграя умрут, если им не оказать незамедлительную масштабную помощь.





В Тыграе недоедают более 70% населения, а это 4 млн людей. Два миллиона из них находятся на так называемой четвертой стадии острого недоедания. А более 350 тысяч жителей региона близки к голодной смерти – по принятой в ООН классификации, это последняя, пятая фаза дефицита продовольствия. За последнее десятилетие ни в одной отдельно взятой стране не было такого количества людей, оказавшихся на грани голода.





Всего на севере Эфиопии, включай регион Тыграй, недоедают 5,5 млн человек. В наибольшей степени от конфликта пострадали жители сельских районов.





«Многие фермы были разрушены, а производственные активы, такие как семена и домашний скот, уничтожены», - сказал генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.





Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли рассказал, что сотрудники организации не прекращали свои программы в Тыграе, но до многих сельских жителей они попросту не могут добраться. Он заявил, что путь гуманитарным сотрудникам блокируют вооруженные группы.





В ноябре прошлого года в Тыграе начались боевые действия между правительственными силами и бывшей правящей партией региона – Народным фронтом освобождения Тыграя. В результате люди лишились источников средств к существованию, были разрушены важные объекты гражданской инфраструктуры, большая часть населения была вынуждена бежать из родных мест.





Авторы доклада опасаются, что дальнейшие вооруженные столкновения подтолкнут еще большее число людей к бегству, в результате чего многие лишатся возможности получать продукты питания в пунктах раздачи.





В самое ближайшее время ВПП, ФАО и ЮНИСЕФ намерены расширить масштабы своих операций на севере Эфиопии. В этой связи они призвали стороны конфликта прекратить огонь и в срочном порядке предоставить полный гуманитарный доступ в регион, а доноров – выделить необходимые средства на гуманитарную помощь.





В ООН предупреждают, что, если не принять срочных мер, то в северных районах Эфиопии наступит массовый голод и погибнут тысячи людей.





Согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, голод объявляется гда, когда уровень острого недоедания превышает 30 процентов, когда в день умирают более двух человек на каждые 10 тысяч, и люди не имеют доступа к продовольствию.