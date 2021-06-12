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Нацбанк РБ назвал виновников инфляции в мае – майонез и лекарства

Нацбанк Беларуси в своем аналитическом обзоре назвал виновников инфляции, разогнавшейся в мае 2021 года до 9,4% в годовом выражении, особо указав на роль майонеза в инфляционных процессах.



Основное влияние в разгон инфляции в Беларуси продолжает оказывать базовая инфляция, рост которых в мае 2021 года в годовом выражении составил 9,3%, регулируемые цены и тарифы - 9,4%, плодоовощная продукция со своими сезонными колебаниями – 11,7%, пишет АФН.

Долю базовой инфляции в индексе потребительских цен составила 6,66 процентных пункта, доля регулируемых цен и тарифов – 2,34 п.п., плодоовощной продукции – 0,43 п.п.

Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, в мае 2021 года стали лекарственные препараты – 23,2% в годовом выражении, страхование личного автотранспорта – 16,7%, пассажирский транспорт – 13,2%, услуги ЖКХ – 10,7%, услуги дошкольных учреждений – более 10,2%.

Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен выступают майонез – 28,8% в годовом выражении, масло и жиры – 20,7%, яйца – 19,3%, горчица – 17,7%, легковые автомобили – 15,6%.
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