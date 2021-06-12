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Израиль стал первой в мире страной, запретившей торговлю мехом

Израиль ввел запрет на продажу меха.



Запрет не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды и вступит в силу в декабре.
 
Израиль стал первой страной мира, которая на законодательном уровне запретила продажу натурального меха. Об этом 9 июня сообщила министр экологии Гила Гамлиэль после подписания соответствующего указа, пишет korrespondent.net. 

Документ вступит в силу через шесть месяцев – в декабре. Его действие не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.
 
"Я подписала запрет на торговлю мехом в индустрии моды. Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и связана с невыразимой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский рынок моды более экологичным и доброжелательным к животным!", – написала Гамлиэль в Twitter.
 
Зоозащитная организация PETA назвала документ "исторической победой".
При этом The Times Of Israel, ссылаясь на критиков указа, называет его "беззубым" и "символическим", так как он не распространяется на продажу меха по религиозным причинам.

В частности, по-прежнему будет разрешена покупка штраймлов – головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.

"Шапки, сделанные из хвостов соболей и лисиц, могут стоить до пяти тысяч долларов. Это практически единственные широко распространенные меха в Израиле с его теплым средиземноморским климатом", – отмечает издание.

Фото: twitter.com/ZakNguyen
Мужчины-евреи в меховых штраймлах
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