+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На предприятии в Миорах ждали Лукашенко, а начались задержания

На Миорском металлопрокатном заводе задержали гендиректора, бухгалтера и ещё несколько сотрудников.

На предприятии в Миорах / Иллюстративное фото mijory.by​

Об этом TUT.by сообщили несколько работников. Они утверждают, что 11 июня ожидался приезд Александра Лукашенко и к нему готовились. Но внезапно ситуация изменилась, и подготовительные работы прекратились, передает Еврорадио.

На заводе распространилась информация, что силовики заинтересовались каким-то оборудованием, которого не нашли.

Официальной информации о задержаниях пока нет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]