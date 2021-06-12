Лукашенко подписал указ о бонусах для «Великого камня»





Проект указа появился ещё 7 июня.





Что было в проекте:





- упрощение административных процедур;

- придание большей самостоятельности органам управления парка;

- расширение видов деятельности;

- поддержка стартапов;

- преференциальные условия для «якорных» инвесторов.





По информации БЕЛТА, дополнительные преференции предусмотрены, в частности, для проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Среди них — льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.





В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.





Также для стимулирования создания субпарков, прежде всего крупных китайских регионов, в частности провинций Сычуань, Шэньси и Тяньцзинь, статус резидента смогут получить компании — создатели субпарков.



