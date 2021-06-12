Лукашенко подписал указ о бонусах для «Великого камня»
11 июня Александр Лукашенко подписал указ № 215 о преференциях для резидентов «Великого камня».
Проект указа появился ещё 7 июня.
Что было в проекте:
- упрощение административных процедур;
- придание большей самостоятельности органам управления парка;
- расширение видов деятельности;
- поддержка стартапов;
- преференциальные условия для «якорных» инвесторов.
По информации БЕЛТА, дополнительные преференции предусмотрены, в частности, для проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Среди них — льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.
В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.
Также для стимулирования создания субпарков, прежде всего крупных китайских регионов, в частности провинций Сычуань, Шэньси и Тяньцзинь, статус резидента смогут получить компании — создатели субпарков.
Глава администрации парка Александр Ярошенко заявил, что льготными условиями ведения бизнеса в «Великом камне» смогут воспользоваться и стартапы, пишет dev.by со ссылкой на БЕЛТА.
08:48 12/06/2021
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