Беларусское приложение Loóna выиграло премию Apple за лучший дизайн





Продукты в этой категории награждаются за необыкновенно красивый визуальный ряд, тщательно продуманные интерфейсы и высококачественную анимацию, которые вместе создают неповторимый и цельный образ.





Apple отметила Loóna за изящно выполненные слипскейпы, которые состоят из расслабляющих заданий, сторителлинга и атмосферного звукового сопровождения. «Каждый аспект его интерфейса — шрифт, цветовая палитра, анимации и 3D-контент — исполнены с точностью, создающей успокаивающий эффект», — написала компания.





На премию Apple номинируются приложения из стран всего мира. Помимо Loóna, на лучшее визуальное оформление было выдвинуто ещё пять претендентов, пишет dev.by.







