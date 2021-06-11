Беларусь — Украина: Кто выиграет в торговой войне

Это, соответственно, отразилось и на количестве, и на качестве двусторонних белорусско-украинских контактов, пишет belmarket.by. Реальных событий и решений, при этом, минимум, и касаются они сфер национальной безопасности (взаимное укрепление границ) и торговли (защита государством интересов национального рынка).





Однако главной интригой последнего времени стало решение Украины отказаться от Минска как площадки для переговоров по вопросу конфликта на Донбассе, а также искать варианты дипломатического разрешения конфликта за пределами Минского процесса как такового. В этой связи Беларусь вынуждена адаптировать защитную риторику, ссылаясь на необходимость консенсуса всех сторон, участвовавших в Минском процессе, для отказа от белорусской столицы как площадки и концепции.





Как считают эксперты «Минского диалога» , взаимоотношения между соседними странами все более принимают вид границы военно-политических блоков, дипломатические отношения встали на паузу, а торгово-экономические претерпевают «санацию» интересов Российской Федерации в Украине и ЕС, а по факту — бьют по способности реализовывать независимые двусторонние интересы во всех сферах.





Так, экономика до последнего времени была основой двусторонних отношений, а сегодня эта сфера все более приобретает геополитический смысл: впервые в истории независимости Украина и Беларусь вплотную подошли к полномасштабной торговой войне. Приняв решение защищать собственный рынок, Украина фактически отказывается от выстраивания независимых от России отношений с Беларусью не только в политической, но и в экономической сфере.





В частности, Киев назначил «Укртранснафту» новым собственником национализированных активов «ПрикарпатЗападтранс», которым до февраля 2021 г. владел белорусский бизнесмен Николай Воробей, а также ввела заградительные пошлины по целому ряду торговых позиций: нефтехимии, машиностроению, обрабатывающей промышленности. В конце апреля украинский суд отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле о нецелесообразности введения пошлин на удобрения (от 2020 г.) – так под вопросом оказались контракты по одной из наиболее чувствительных позиций белорусского экспорта.





Фактически Украина оставляет продукцию сельского хозяйства чуть ли не единственной позицией, по которой может вестись сотрудничество с Беларусью. Более того, Киев настроен добиваться перенесения сборочных производств ряда промышленных белорусских предприятий на собственную территорию. Об этом в интервью «Экономической газете» рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.





Между тем, пишут эксперты в новом выпуске «Минского барометра», закрыв рынок для (готовой) белорусской продукции, Украина может вступить в торговое противостояние со всем Евразийским экономическим пространством. Хотя, вероятно, получит взамен дальнейшую перспективу приближения к экономическому пространству ЕС.





Недавний визит Госсекретаря США Э. Блинкена в Украину подтвердил основу внешнеполитической стратегии региона в отношении Украины: Россия является внешним врагом, а коррупция – внутренним, и США будет всячески содействовать в борьбе Украины с обоими этими врагами.





Эта же стратегия распространяется и на пространство Восточного партнерства и СНГ. В прикладном смысле это означает, что Украина будет совместно с США проводить политику противодействия секторальным интересам Российской Федерации и вытеснению сети ассоциированных предприятий, включая предприятия третьих стран, коими являются белорусские.





Следующие месяцы покажут формирование ответной позиции Беларуси, согласованной с РФ. Вероятно, мы станем свидетелями торговой войны между Беларусью и Украиной. Надо понимать, что такое противостояние отразится и на мобильности граждан обеих стран: пересекать границы людям станет куда сложнее, чем ранее.



