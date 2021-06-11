Экономист назвал главные причины рекордной инфляции в Беларуси

В последний раз цены на товары и услуги росли быстрее, чем сейчас, в январе-мае 2016 года (тогда инфляция составила 7%).





По данным Белстата, больше всего с января 2021-го подорожали овощи, растительное масло, соль, а также пиломатериалы, лекарства и жилищно-коммунальные услуги.





Вадим Иосуб объясняет: В чем причины нынешней инфляции, и чего белорусам ждать дальше? В экспресс-комментарии « Салідарнасці » старший аналитик «Альпари Евразия»объясняет:





— Причин тут много — как внешние, так и внутренние. Говоря о внешних причинах — благодаря операциям мировых центробанков по количественному смягчению, то есть вбросу денег в свои экономики, активно растет инфляция во всем мире. Вчера, например, была публикация об инфляции в США — она составляет 5% год к году, и для Америки это очень много.





Активно растут цены во всем мире на сырьевые товары. А еще в прошлом году был глобальный неурожай, и активно росли цены на широкий спектр сельхозпродукции — зерновые, масличные культуры, в частности, жутко подорожало растительное масло (в Беларуси оно также в лидерах антирекордной таблицы — «С»).





Восстанавливается нефть — пережив в прошлом году большое падение цены, сейчас она уже стоит дороже, чем в начале 2020-го. Растут цены на все металлы (черные, цветные, редкоземельные, драгоценные), на руду, на лес… То есть вообще на все. Это мировой глобальный процесс,





Но есть еще, безусловно, и внутренние причины инфляции. Я считаю, что одна из главных — это всевозможные операции по «спасению» неэффективных госпредприятий. Кому-то из них деньги вбрасывают напрямую, кому-то выдают льготные кредиты, кому-то списывают задолженность, где-то поддержка происходит через размещение облигаций, и эти облигации принуждают покупать банки. Это чисто внутренний фактор роста цен.





Еще один важный фактор — это эффект низкой базы (ситуация, в которой впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его низким стартовым показателем — «С»). В прошлом году в мае инфляция сильно замедлилась, а в июне, если не ошибаюсь, даже была месячная дефляция, то есть цены снижались. Получается, если ровно год назад рост цен был низким, то сравнение год с годом дает дополнительный эффект низкой базы.





— Насколько, на ваш взгляд, помогает сдерживать инфляцию госрегулирование, жесткое ограничение роста цен? Например, в этом году чиновники сначала повысили НДС на лекарства, они, разумеется, подорожали, а потом власти принялись контролировать цены на 50 медпрепаратов…





— Регулирование цен, естественно, ведет к замедлению темпов роста инфляции. Другое дело, что это может способствовать тому, что отдельные товары могут вообще пропасть с прилавков.





Думаю, без госрегулирования инфляция была бы повыше, но незначительно. В конце концов, у роста цен есть такой сдерживающий фактор как платежеспособность населения. Цены — это результат баланса спроса и предложения, по крайней мере, если речь не идет о монопольном рынке. Если присутствует хоть какая-то конкуренция, то если один поставщик «задрал» цены, купят у другого поставщика, импортера, продавца и так далее.





Поэтому, если речь не идет о монопольном рынке, мне кажется, необходимости в таком регулировании нет.





— Многие надеются, что летом цены, по крайней мере, на овощи, фрукты, сельхозпродукцию традиционно упадут. По-вашему, стоит ли рассчитывать на замедление темпа инфляции?





— Вообще говоря, чисто по сезонному фактору действительно обычно к концу лета цены замедляются. У нас уже несколько лет подряд в августе наблюдалась дефляция, по сравнению с июлем.





Но сейчас год особенный. С одной стороны, ожидаем всякие санкции — хотя напрямую они на цены влиять не будут. Думаю, что и в мире начнет замедляться инфляция, и внешняя причина инфляции ближе к концу года начнет сходить на нет.





А вот что у нас будет во внутриэкономической политике — другой вопрос. От санкций, когда они начнут работать, очевидно, пострадают многие белорусские предприятия.





И если им начнут активно оказывать помощь за счет «печатного станка», в этом случае инфляция не только не снизится, но и ускорится. И санкции как раз могут стать дополнительным поводом для такой поддержки.