



Такое личное мнение высказала во время круглого стола 11 июня в Минске начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.





«Если инфляция в среднесрочном периоде будет выходить за пределы нашего целевого ориентира, наша монетарная политика может быть ужесточена. Это произойдет для того, чтобы не было избыточного давления на валютный рынок», — цитирует чиновницу интернет-газета naviny





При этом она обратила внимание, что сейчас курс белорусского рубля «достаточно стабильный, и даже будет укрепляться».





«Это будет оказывать дезинфляционное влияние. Ситуация в будущем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с экспортом, наши торговые отношения с Россией. Если не будет шоков на валютном рынке и мы будем видеть укрепление рубля, это будет снижать инфляционные риски», — предположила Мирончик.





Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе—мае составила 5,2%, превысив на 5 месяцев годовую официальную цель (5%), в годовом выражении — 9,4%.





Напомним, в начале 2011 года тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович тоже неоднократно уверял беларусов, что девальвации не будет, но за полгода тогда рубль подешевел почти в три раза(!), установив мировой рекорд девальвации национальной валюты.