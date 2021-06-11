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Нацбанк уверяет: курс рубля будет только укрепляться. Прокопович тоже так говорил

Национальный банк может пойти на ужесточение монетарной политики в случае ускорения инфляции.


Такое личное мнение высказала во время круглого стола 11 июня в Минске начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.

«Если инфляция в среднесрочном периоде будет выходить за пределы нашего целевого ориентира, наша монетарная политика может быть ужесточена. Это произойдет для того, чтобы не было избыточного давления на валютный рынок», — цитирует чиновницу интернет-газета naviny

При этом она обратила внимание, что сейчас курс белорусского рубля «достаточно стабильный, и даже будет укрепляться».

«Это будет оказывать дезинфляционное влияние. Ситуация в будущем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с экспортом, наши торговые отношения с Россией. Если не будет шоков на валютном рынке и мы будем видеть укрепление рубля, это будет снижать инфляционные риски», — предположила Мирончик.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе—мае составила 5,2%, превысив на 5 месяцев годовую официальную цель (5%), в годовом выражении — 9,4%.

Напомним, в начале 2011 года тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович тоже неоднократно уверял беларусов, что девальвации не будет, но за полгода тогда рубль подешевел почти в три раза(!), установив мировой рекорд девальвации национальной валюты.
"Белорусский партизан"
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