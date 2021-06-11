Доллар продолжает рекордно дешеветь

Валютная корзина по итогам торгов 11 июня подешевела на 0,26% до минимума за 16 дней.





Курс доллара обвалился на 0,0166 BYN до 2,4810 BYN/USD — минимума за 296 дней. До минимума за 10 месяцев не хватило всего 8 дней.





За текущую неделю доллар подешевел на 0,0578 BYN.





Курс евро упал на 0,0151 BYN до 3,0232 BYN/EUR до минимума за 212 дней (ровно 7 месяцев).





Евро за неделю стал легче на 0,0528 BYN, но стоимость евро снижается уже седьмой день подряд. За это время европейская валюта подешевела на 0,0718 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0039 BYN до 3,4629 BYN/100 RUB. С начала недели сотня российских рублей подешевела на 0,0037 BYN.





Таким образом, за текущую неделю белорусскому рублю удалось укрепиться ко всем основным валютам.





Итоги 1-11 июня 2021 на валютном рынке Беларуси

С начала июня значительно подешевели доллар и евро, а российский рубль незначительно подорожал:





курс доллара −0,0518 BYN (−2,05%) минимум почти за 10 месяцев;

курс евро −0,0652 BYN (−2,11%) минимум за 7 месяцев;

курс российского рубля +0,0085 BYN (+0,25%);

корзина валют −0,94%.





Московская биржа

Сегодня российский рубль уверенно дорожает к доллару и евро на торгах в Москве.





К 11-30 средневзвешенный курс доллара упал на 52 копейки до 71,6797 российских рублей оказался на минимуме более чем за 10 месяцев. Последний раз официальный курс доллара опускался 28 июля 2020 года.





Средневзвешенный курс евро снизился на 57 копеек до 87,24 российских рублей. До минимума за три месяца евро не хватило всего одной недели.