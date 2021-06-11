Рынок кредитования Беларуси ожил после трех месяцев депрессии

По данным Национального банка РБ, больше всего усердствовали государственные коммерческие предприятия, валютная задолженность которых коммерческим банкам (без учета Банка развития) выросла на 215,5 млн. долларов — до 5 119,7 млн. долларов.





Аналогичная задолженность частного сектора увеличилась на 177,7 млн. долларов, достигнув 4 455,2 млн. долларов. Год назад ничего подобного не происходило, но тогда как раз началась первая волна пандемии коронавируса и карантина во многих странах мира.





Выросли в апреле текущего года и объемы кредитования в белорусских рублях, но намного скромнее. Так, задолженность госсектора экономики поднялась по сравнению с мартом на 103,4 млн. рублей и достигла 7 886,8 млн. рублей. А у частных предприятий она увеличилась на 109,9 млн. рублей — до 7 062,4 млн. рублей.





Задолженность небанковских финансовых организаций в апреле почти не изменилась по сравнению с мартом. Валютная увеличилась всего на 2,6 млн. долларов — до 883,8 млн. долларов. А задолженность в рублях выросла на 1,9 млн. рублей — до 327,3 млн. рублей.





При этом рублевая задолженность самих банков сократилась в апреле на 73,5 млн. рублей — до 422,6 млн. рублей. Их же задолженность в иностранной валюте снизилась на 50,6 млн. долларов и достигла 821,8 млн. долларов.





Сохраняются проблемы в потребительском кредитовании физических лиц, задолженность по которому в апреле снизилась по сравнению с мартом на 28,6 млн. рублей — до 5 288,2 млн. рублей. Она сокращается восьмой месяц подряд, с сентября прошлого года.





В то же время, кредитование недвижимости в апреле восстанавливалось после снижения темпов роста в марте. А именно, задолженность по таким кредитам в белорусских рублях в апреле увеличилась на 101,5 млн. рублей и достигла 10 289,9 млн. рублей.





В целом задолженность экономики белорусским коммерческим банкам в апреле увеличилась на 669,9 млн. рублей и достигла 57 756,3 млн. рублей.





Если на рынке кредитование наблюдается явное оживление, то в сфере инвестиций банков в ценные бумаги продолжается спад.





Так, вложения коммерческих банков в ценные бумаги центрального правительства РБ в апреле снизились по сравнению с мартом на 31,1 млн. рублей и составили 8 351,4 млн. рублей. Объем данных инвестиций резко вырос в январе текущего года, когда банки купили большой пакет облигаций Минфина.





Вложения банков в бумаги местных органов государственного управления в апреле также снизились: на 42,2 млн. рублей — до 2 156 млн. рублей.





Снизилась и стоимость ценных бумаг нефинансовых субъектов хозяйствования, находящихся в собственности коммерческих банков: на 27,8 млн. рублей — до 3 251,4 млн. рублей.





Сократилась, хотя и всего на 2,2 млн. рублей (до 109,9 млн. рублей) сумма вложений банков в ценные бумаги депозитных организаций.





И вложения в ценные бумаги нерезидентов в апреле уменьшились: на 2,9 млн. рублей — до 123,5 млн. рублей.





Более того, в апреле резко сократились и требования коммерческих банков к Национальному банку: на 1 222,7 млн. рублей — до 7 382,9 млн. рублей. Возможно, это было сделано для того, чтобы обеспечить коммерческие банки ресурсами, необходимыми для увеличения кредитования реального сектора экономики.