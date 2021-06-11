Кто в Беларуси зарабатывает миллионы на "Большой стройке" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский затеял проект "Большое строительство". Планы у него амбициозные: в сжатые сроки заметно обновить инфраструктуру страны. Проще говоря, отремонтировать мосты и дороги. А это стоит огромных денег.
Среди основных бенефициаров — Николай Воробей и Управделами Лукашенко / коллаж Еврорадио
Вы (не) удивитесь, но зарабатывает на украинском мегапроекте и Беларусь. Рассказываем кто, передает Еврорадио.
Миллионы на битуме
Большая часть дорог в Украине строится с использованием битума. Асфальтобетонное полотно не такое долговечное, как цементобетонное, но зато заметно дешевле.
Битума нужно много. По последним данным, в мае украинский рынок битумов вырос на 50% и составил 154,4 тысячи тонн. Из этого объёма 75 тысяч тонн поставлены из Беларуси.
В мае проект "Схемы" заметил, что на поставках битумов мог заметно обогатиться белорусский олигарх Николай Воробей. Возможный доход за 2020 год оценивался в 320 миллионов гривен (12 млн долларов).
Воробей зарабатывает на проекте Зеленского несколькими путями. Первый — реализуя продукцию собственного "Нефтебитумного завода" (зарегистрирован в Червенском районе). Второй — перепродавая продукцию через украинскую фирму "Белказтранс Украина", зарегистрированную на сына, которого также зовут Николаем.
Однако Николай Воробей — не основной бенефициар продажи белорусских битумов для "Большого строительства". Ведь только за первое полугоде 2020 года из Беларуси было экспортировано битумов на более чем 43 миллиона долларов. Годовых данных, как и сведений по началу 2021-го, пока нет. Но и без них понятно, что Николаю Воробью достался лишь кусок "пирога": большой, но не основной.
И снова Управделами
Управление делами Лукашенко — по-настоящему многопрофильная корпорация. Тут и санатории, и строительство, и аренда недвижимости. И, как вы уже могли догадаться, поставки нефтепродуктов. В том числе битума.
Специализирующийся на внешних рынках "Белзарубежторг" имеет в Украине "дочку" — компанию "БЗТ-Украина". Через эту компанию проходят большие объёмы битумов. Соответственно, она зарабатывает на них.
К слову, Управделами зарабатывает не только на продаже битумов. Крупные тендеры на строительные работы выигрывал "Белавтодор-Украина". На 20% предприятие принадлежит тому же "Белзарубежторгу".
В тендерах на строительные и проектные работы побеждали и другие белорусские предприятия — стройтресты, принадлежащие государству. Но ни с УДП, ни с Воробьём не связанные.
Без белорусского битума “трагедии не будет”
Основной производитель битума, поставляемого из Беларуси в Украину, — Мозырский НПЗ. Кроме него, производят товар также на упомянутом уже “Нефтебитумном заводе” и на "Нафтане".
Почему белорусский битум так популярен в Украине? Участники украинского рынка хвалят его за качество. Ну и, как писал Babel.ua, такие объёмы мало кто может поставить.
Координатор "Большого строительства" Юрий Голик констатировал: доля белорусского битума уменьшается, это будет продолжаться. Но всё равно есть несколько вопросов. Например, как будут осуществляться поставки, если европейские санкции против Николая Воробья и Управделами Лукашенко будут расширены? Или если Беларусь сама сократит экспорт нефтепродуктов, в том числе и битума, из-за трудностей с поставками нефти?
— Это не дизель, без которого не поедет машина или танк, — говорит Еврорадио глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. — Это строительный материал. Его можно заместить цементом, это выйдет ненамного дороже. Во-вторых, Украина начала развивать поставки по морю. В принципе, если встанет вопрос, что у нас не будет белорусского битума, трагедии не будет.
Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что, если "Белавиа" полетит в Крым, Киев ответит новыми санкциями. Собственно, отказ от белорусского битума может стать одной из таких ответных мер.
09:29 11/06/2021
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