



В коллекции оказалась информация о таких личностях, как Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг и многих других, пишет dev.by.





25 самых состоятельных людей США за 2014–2018 годы выплатили в казну $13,6 млрд — внушительная, на первый взгляд, сумма составляет лишь 3,4% от тех $401 млрд, на которые они разбогатели за это время. Их суммарное состояние к концу 2018-го равнялось $1,1 трлн, что сопоставимо с 14,3 млн среднестатистических работающих американцев, которые выплатили бы налогов на $143 млрд. 25 миллиардеров в том же году заплатили $1,9 млрд, то есть в 75 раз меньше.





Проанализировав полученные документы, журналисты ProPublica выяснили, что основатель Amazon вообще не платил налоги в 2007 и 2011 годах. В 2007-м состояние Безоса увеличилось на $3,8 млрд, но доходов он задекларировал всего $46 млн, из которых в налоги, в том числе благодаря налоговым льготам, не ушло нисколько.





За 2006–2018 годы Безос разбогател на $127 млрд, но отчитался о доходах в $6,5 млрд, с которых заплатил $1,4 млрд налога — то есть по ставке 1,1%. Средний налогоплательщик одного с Безосом возраста за те же 13 лет выплатил в виде подоходного налога больше той суммы, на которую разбогател.





Гендиректор Tesla, к примеру, не платил подоходный налог в 2018 году, а в 2015-м и 2017-м заплатил $68 тысяч и $65 тысяч. Состояние Маска за 2014–2018 годы выросло на $13,9 млрд. В бюджет он выплатил $455 млн из $1,52 млрд задекларированных доходов.





При всём этом закон миллиардеры не нарушают.





Дело в том, что состояние этих людей увеличивается за счёт роста стоимости принадлежащих им активов, например акций и недвижимости. Это не считается доходом, пока активы не проданы. Некоторые, как Маск, закладывают акции в качестве залога по личным займам — в этом случае они тоже не подпадают под налоговое законодательство.





ФБР и IRS уже проводят расследование, чтобы выяснить, кто допустил утечку документов.







