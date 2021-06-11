Илон Маск, Джефф Безос и другие миллиардеры платили мизерные налоги. Ведется расследование
Издание ProPublica получило огромную базу конфиденциальных документов Налогового управления (IRS) США за 15 лет. Они пролили свет на то, как тысячи богатейших людей страны избегают уплаты подоходных налогов, не нарушая при этом закон.
В коллекции оказалась информация о таких личностях, как Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг и многих других, пишет dev.by.
25 самых состоятельных людей США за 2014–2018 годы выплатили в казну $13,6 млрд — внушительная, на первый взгляд, сумма составляет лишь 3,4% от тех $401 млрд, на которые они разбогатели за это время. Их суммарное состояние к концу 2018-го равнялось $1,1 трлн, что сопоставимо с 14,3 млн среднестатистических работающих американцев, которые выплатили бы налогов на $143 млрд. 25 миллиардеров в том же году заплатили $1,9 млрд, то есть в 75 раз меньше.
Проанализировав полученные документы, журналисты ProPublica выяснили, что основатель Amazon вообще не платил налоги в 2007 и 2011 годах. В 2007-м состояние Безоса увеличилось на $3,8 млрд, но доходов он задекларировал всего $46 млн, из которых в налоги, в том числе благодаря налоговым льготам, не ушло нисколько.
За 2006–2018 годы Безос разбогател на $127 млрд, но отчитался о доходах в $6,5 млрд, с которых заплатил $1,4 млрд налога — то есть по ставке 1,1%. Средний налогоплательщик одного с Безосом возраста за те же 13 лет выплатил в виде подоходного налога больше той суммы, на которую разбогател.
Гендиректор Tesla, к примеру, не платил подоходный налог в 2018 году, а в 2015-м и 2017-м заплатил $68 тысяч и $65 тысяч. Состояние Маска за 2014–2018 годы выросло на $13,9 млрд. В бюджет он выплатил $455 млн из $1,52 млрд задекларированных доходов.
При всём этом закон миллиардеры не нарушают.
Дело в том, что состояние этих людей увеличивается за счёт роста стоимости принадлежащих им активов, например акций и недвижимости. Это не считается доходом, пока активы не проданы. Некоторые, как Маск, закладывают акции в качестве залога по личным займам — в этом случае они тоже не подпадают под налоговое законодательство.
ФБР и IRS уже проводят расследование, чтобы выяснить, кто допустил утечку документов.
Источник: Александра Кукуть
09:08 11/06/2021
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