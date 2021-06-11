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Ждем банкротства? Больше половины строительных организаций Беларуси говорят о нехватке оборотных средств

61,5% предприятий строительства назвали неблагоприятной свою экономическую конъюнктуру за февраль-апрель 2021 года. 66,5% строительных организаций констатировали недостаток оборотных средств. Об этом сообщает Нацбанк в своем аналитическом обозрении «мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь».

Недостаток оборотных средств в феврале-апреле 2021 г. констатировали 56,7% предприятий-участников мониторинга (в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. — 54,7%). В разрезе видов деятельности дефицит оборотных средств отметили 53,1% предприятий промышленности, 53,6% предприятий торговли, 64,3% предприятий транспорта и 66,5% строительных организаций.

Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (60,3% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 21,2% респондентов, изменение условий представления кредитов — 22,8%.

Экономическую конъюнктуру февраля-апреля 2021 г. назвали неблагоприятной 61,5% предприятий строительства против 47,9% в ноябре 2020 г. — январе 2021 г., при этом 63,8% руководителей оценили экономическое положение своего предприятия как удовлетворительное, как плохое — 31,8% (в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. — 68,9 и 23,9% соответственно).

Индекс экономических настроений строительства:
Realt.by
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