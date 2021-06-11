Недостаток оборотных средств в феврале-апреле 2021 г. констатировали 56,7% предприятий-участников мониторинга (в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. — 54,7%). В разрезе видов деятельности дефицит оборотных средств отметили 53,1% предприятий промышленности, 53,6% предприятий торговли, 64,3% предприятий транспорта и 66,5% строительных организаций.





Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (60,3% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 21,2% респондентов, изменение условий представления кредитов — 22,8%.





Экономическую конъюнктуру февраля-апреля 2021 г. назвали неблагоприятной 61,5% предприятий строительства против 47,9% в ноябре 2020 г. — январе 2021 г., при этом 63,8% руководителей оценили экономическое положение своего предприятия как удовлетворительное, как плохое — 31,8% (в ноябре 2020 г. — январе 2021 г. — 68,9 и 23,9% соответственно).





Индекс экономических настроений строительства: