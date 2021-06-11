Что санкции будут, и будут довольно жесткими (если сравнивать с тем, что было ранее), никто не сомневался. Даже премьер-министр Беларуси Роман Головченко, еще до принятия резолюции Европарламента начал подсчитывать, во что нам обойдется мировое недовольство установившимся в Беларуси режимом.





Согласно подсчетам Романа Головченко, при самом неблагоприятном сценарии ущерб от санкций может достигнуть 3% ВВП Беларуси. Эти потери, по уверениям премьер-министра, легко закроются за счет других направлений, поэтому не представляют для белорусской экономики какой-то реальной угрозы.





В этих словах уже кроется подвох и раскрывается суть самого подсчета. Совершенно очевидно, что считался только прямой ущерб от введения санкций. Не продадим в Европу удобрений – не беда, закроем эту брешь за счет дополнительных продаж в Китай и в Африку. Не возьмут наш металлопрокат в ЕС и США - реализуем внутри ЕАЭС. Но ведь суть дела не только в прямых потерях, но и в косвенных, которые гораздо больнее ударят по экономике. Их вообще подсчитать невозможно, потому что они будут постоянно расти и расти, как снежный ком, цепляя один одного. Экономика страны ведь не ВВП единым живет.





Какова реальность





Но попробуем все же сопоставить слова Р.Головченко с экономической реальностью. Согласно опросу Нацбанка, в феврале-апреле 2021 года экономическая конъюнктура в Беларуси ухудшилась. И это еще до разговоров о новых, значительно более серьезных санкциях, до захвата самолета.





Если в предыдущие три месяца неблагоприятной ее называли 49,1%, то теперь - 52,8% руководителей предприятий. В то же время благоприятной ее называли ранее 49,3%, теперь – всего 45,8%. Это, повторим еще раз, до скандала с посадкой самолета и серьезного ухудшения международной обстановки вокруг Беларуси, которая, кстати, к внешней конъюнктуре очень и очень чувствительна. Сам Лукашенко об этом не раз говорил, оправдывая те или иные проблемы в экономике.





Теперь коснемся загруженности белорусских предприятий. Согласно данным Нацбанка, за последние три месяца она снизилась с 70,2% до 67,6%. Отсюда в Роману Головченко вопрос прямо в лоб: Если мы так легко можем найти другие направления и возместить потери от новых санкций, почему же даже без них загрузить свои предприятия не можем?





Коснемся отдельно темы экспорта в ЕС. Роман Головченко, давая интервью белорусскому телевидению на тему санкций, почему-то не сказал, что тот небольшой подъем, который белорусская экономика показала в последние месяцы, стал во многом возможен именно благодаря экспорту в страны ЕС. Он стал главным драйвером, потому что вырос фактически втрое, серьезно потеснив даже наш традиционный российский рынок.





Но самое главное, как слова Головченко о несчастных 3%, которые легко закроются другими направлениями, стыкуются с его же словами, сказанными неделю назад российскому премьеру?





«Западные страны рассматривают в качестве точек давления отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора», - сказал Мушистину Головченко, добавив, что тем самым подлый Запад хочет обрушить белорусскую экономику.





Господину Головченко тут следовало бы самому определиться, санкции будут все же весомыми или нет? И могут ли они обрушить нашу экономику?





Понятно, что если бы белорусская экономика твердо стояла на ногах, то потерять 3% ВВП, даже с учетом сопутствующих потерь, было бы не так страшно. Но дело в том, что белорусскую экономику серьезно шатает и без всяких санкций. Ее достаточно лишь легко подтолкнуть, как она упадет. Вся надежда на поддержку, которую в эту минуту окажут друзья. Разговор с Мишустиным был именно об этом.





Еще несколько экономических данных, которые свидетельствуют о том, что без помощи друзей белорусской экономике не устоять после введения санкций.





Согласно опросу Нацбанка, факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали: недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (46,7%), неплатежи потребителей (45%), нехватка оборотных средств (42,3%), недостаточный спрос на продукцию (39,2%). Иными словами, так или иначе, но половине белорусских предприятий остро не хватает средств, без которых не то чтобы развиваться, но даже текущую деятельность вести нельзя. Причем, нехватка этих средств постоянно возрастает.





Если три месяца назад на недостаток оборотных средств указывали 54,7% руководителей предприятий, то теперь уже 56,7%. В который раз повторим, без всяких санкций.





Помогут ли друзья?





Конечно, Роман Головченко не зря встречался со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и жаловался ему на то, что Запад хочет обвалить белорусскую экономику. И Головченко, и Лукашенко надеются на помощь России. А зря. Только один факт.





Если бы Россия действительно желала поддержать белорусскую экономику, то не выделяла бы из бюджета огромные средства на разработку КамАЗом своей серии карьерных самосвалов вместо белорусских БелАЗов. Зачем, если в братской Беларуси уже все есть? А ведь для БелАЗа Россия – основной рынок сбыта. Если этот рынок захлопнется, обанкротится не только белорусский завод, а целый город Жодино, который от этого завода целиком зависит. Причем, рынок карьерных самосвалов довольно узок, на нем два производителя вряд ли уживутся. Кроме того, российский бюджетный проект нужно будет потом еще продвигать, поэтому у камазовских «Юпитеров» однозначно будут и очень сильное правительственное лобби, и большие преференции. БелАЗу с ним нет почти никаких шансов тягаться.





Вообще, действия России в отношении Беларуси в последнее время очень сильно напоминают рейдерский захват. Головченко и Лукашенко следовало бы вспомнить, что именно в России в свое время разработали и начали успешно применять довольно простую, но действенную рейдерскую схему захвата ценных активов.





На предприятие, которое испытывает проблемы, приходят «друзья», которые очень щедро предлагают помощь. При этом они одной рукой подталкивают предприятие к шагам, которые еще сильнее ухудшают его положение, а второй оказывают все большую и большую помощь. До точки невозврата. Дальше уже все активы переходят в руки тех самых друзей.





Вот так и Россия одной рукой всячески поддерживает Беларусь в действиях, которые постоянно ухудшают положение страны, а второй рукой оказывает помощь. Вопрос лишь в том, когда будет пройдена точка невозврата, когда друг окажется вдруг… По сути, белорусские власти решили пройти с Россией тест на доверие в ситуации, когда следовало бы обязательно оглянуться.



