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ЕС выплатит Армении 3 млн евро за отказ от "коньяка"

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.


Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость – 3 млн евро. Отмечается, что цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках, передает PanArmenian.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия «коньяк» предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия «коньяк».
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