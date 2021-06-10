На новые денег нет: в 2021 году будет процветать лишь рынок б/у авто





Дмитрия Новицкого. Он проанализировал свежую статистику, предоставленную площадкой «Куфар Авто» Насколько это устойчивая тенденция и чего ожидать в будущем, Myfin.by расспросил автоэксперта, автора «Большого автоблога». Он проанализировал свежую статистику, предоставленную площадкой «Куфар Авто»





Авто до $10 000 – выбор белоруса

– Общая ситуация в Беларуси и России – рынок подержанных автомобилей растет и процветает, в то время как сегмент «авто из салона» выглядит вяло. Именно поэтому дилеры обратили свое пристальное внимание на б/у.





В нынешнем положении новые машины зачастую продаются с нулевой или близкой к нулю рентабельностью: бюджетный автомобиль приносит салону $200-250 максимум, в то время как на вторичном рынке возможна приличная маржа –– к подержанному автомобилю продавец может «приклеить» $500, а то и больше.





Ситуация с ценами на рынке бэушек отражает текущее благосостояние белорусов, покупательская способность которых и формирует стоимость. Самый популярный сегмент – до $10 000. Это – пока посильная для нашего человека цена, и с такими деньгами он идет именно на рынок б/у, потому что в салоне заметно дороже.





Что касается авто без пробега, то по отношению к 2019-му году рынок просел процентов на 40. И главные причины тому, конечно же, экономические. Исчезли многие финансовые инструменты, державшие его на плаву, такие как доступные автокредиты.





Особняком тут стоит Джили: отечественный производитель с государственной поддержкой предлагает наилучшие условия по кредитам. Немного стимулирует рынок новых авто появление интересных моделей вроде «Хенде Крета» или «КИА Селтос». Они все равно будут продаваться, но в целом прогнозы неутешительные.





Сейчас, если ты хочешь приобрести машину, то выберешь, скорее всего, лизинг – только там остались более-менее приемлемые предложения. В лизинг белорусы берут даже подержанные машины, причем в любой ценовой категории. На «Куфар Авто» также действует эта услуга, в том числе в сегменте б/у.





На рынке автозапчастей до сих пор царят «немцы», особенно «Ауди» и «Фольксваген» со своими неубиваемыми кузовами. Такое авто условного 1985 года выпуска может сохраниться лучше, чем «кореец» 2000-го. Поэтому пока к кузову можно прикручивать запчасти – люди будут их прикручивать.





«Немцы» живее всех живых

– И не стоит в данном случае обращать внимание на статистику ГАИ: многие «жигули», которые в ней числятся, давно сгнили где-нибудь в сараях, а вот «немцы» до сих пор бегают живее всех живых. Также не удивляют крепкие позиции «Пежо» – модели вроде 405-й обладают крепкими кузовами, кроме того, не будем забывать о популярности их дизельных движков.





Что касается наиболее популярных запросов белорусов, удивляет разве что высокое место ВАЗа. Могу осторожно предположить, что такие авто востребованы в качестве первой машины у парней из регионов. В остальном рынок б/у абсолютно предсказуем – «Ауди» и «Фольксваген» здесь в лидерах, а также БМВ, особенно у молодой аудитории, увлеченной дрифтом.





В предложении мы видим примерно те же самые марки плюс «Опель», столь популярный в недавнем прошлом. Среди подержанных автомобилей, которые мы находим сегодня на рынке, присутствуют в том числе свежепригнанные, а среди них абсолютный хит –– «Рено» с «проходным» дизелем объемом 1.5. Не стоит забывать, что лидеры продаж с салона –– все эти «Логаны», «Сандеро», «Дастеры» и «Каптюры» уже постепенно выходят на рынок б/у, пополняя статистику. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост предложения по этой марке.





Март, апрель и особенно май –– традиционно самое бодрое время для авторынка. Сейчас же мы наблюдаем медленное замирание, что я могу связать только с политической и экономической повесткой.





Все же автомобиль – не предмет первой необходимости, и многие откладывают покупку до лучших времен в условиях неопределенности.





Временное затишье

– Но это, на мой взгляд, ситуация временная. Кто-то начнет продавать автомобили, потому что процесс релокации, как мы знаем, активизируется. Некоторые в условиях экономического спада будут отказываться от второго, а то и от единственного авто в семье, потому что перестанут тянуть его эксплуатацию. Это, конечно, окажет давление и на ценовую составляющую.





Однако есть и обратный процесс, влияющий на ценообразование. Подержанные авто становятся популярнее в России, которая стимулирует рост их стоимости на белорусском рынке. Предсказывать, в какую сторону качнется ситуация, я не берусь.





Сейчас сформировался пласт покупателей с отложенным спросом, которые активно мониторят рынок, но совершить сделку пока не решаются. Тоже самое касается и потенциальных продавцов, думающих на сервисах обяъвлений «а зайду-ка я посмотрю, сколько моя ласточка стоит». Зайду, приценюсь – но не выставлю: пока еще держусь, пока еще денег хватает.





К слову о влиянии наших восточных соседей. В довольно узком сегменте редких эксклюзивных авто они в буквальном смысле формируют спрос и стоимость предложения на белорусском рынке. Знаю, что как только здесь появляется достойная машина – она сразу же уезжает в Москву. Белорусы, чье благосостояние неумолимо падает, начали распродавать свои коллекции старых интересных авто от «Мерседесов» до «Запорожцев», и на них мгновенно нашелся спрос. От публикации объявления на Куфаре до продажи иногда проходит буквально полчаса.





Что в итоге?

Что ждать от 2021-го года? Рынок новых машин сильно упадет по отношению к 2019-му. Не факт, что продажи будут выше, чем в 2020-м. Но «бэушка» переживает расцвет, ренессанс. Активно продается все: и машины за 500 долларов, и электромобили из США за 50 000. Поэтому 2021-й год – это год «бэушки» в Беларуси.