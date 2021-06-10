Отстали на десятилетия: зарплата в Беларуси на фоне соседних стран
В ближайшее время зарплата в Беларуси может оказаться самой низкой в регионе, то есть даже ниже чем в Молдове и Украине
Укрепление белорусского рубля поспособствовало росту средней белорусской заработной платы в долларовом эквиваленте.
Если в январе-феврале она была меньше $500 (начисленная, то есть до уплаты с нее налогов), то в апреле – больше $540, а в мае, по прогнозу, будет уже около $560 (все – по курсу доллара в конце месяца), пишет Инфобанк.
Если этот прогноз окажется верным (данные по маю будут официально на Белстате в конце июня), то $-эквивалент майской средней по стране зарплаты станет самым большим с конца 2014 года для «недекабрьских» зарплат (декабрьская средняя – всегда наибольшая в году благодаря различным годовым выплатам: премиям и т.п.).
Однако Беларусь не отрывается далеко и резко вперед от соседних стран, как это может показаться, глядя на такую динамику – ни по размеру средней зарплаты, ни по темпам ее роста. В соседних странах сейчас идет бурный рост средней зарплаты. А в Украине, к тому же, укрепление гривны в этом году – идет даже сильнее, чем BYN-рубля в Беларуси.
Хотя в Украине средняя зарплата в долларах до сих пор меньше, чем в Беларуси ($490 против $545 в апреле), скорость роста её там немного выше, и она уже сейчас исторически рекордная (также среди «недекабрьских» месяцев). В мае (по прогнозу) средняя начисленная зарплата в Украине может достичь $510. А ведь год назад в мае там она была меньше $400.
Самая большая средняя зарплата в СНГ по-прежнему в России. И там тоже она сейчас подрастает в долларовом эквиваленте благодаря росту цен на нефть и укреплению российского рубля. По последним данным, в марте средняя по России зарплата до уплаты налогов составила в долларах $730. В мае (прогноз) будет под $760.
Быстро растут зарплаты в долларах и в Молдове, и там они также сейчас на историческом максимуме. Однако официальная государственная статистика по показателю средней зарплаты в Молдове – ежеквартальная, а не ежемесячная, как в России, Украине и Беларуси.
В Латвии, Литве, Польше и Эстонии то же: статистика средней зарплаты ежеквартальная. Поэтому для сравнения Беларуси с соседними странами по размеру средней зарплаты придется оперировать последними – по I кварталу 2021 года – данными.
Среднемесячная начисленная заработная плата в I квартале 2021 года по официальным данным («брутто-зарплата»):
Беларусь 1321,6 BYN-рублей
Латвия 1 207 евро
Литва 1 517,4 евро
Молдова 8 468,6 лей
Польша 5 681,6 злотых
Россия 52 143 RUR-рублей
Украина 12 835 гривен
Эстония 1 473 евро
По среднеквартальному курсу доллара, средняя начисленная зарплата в месяц в долларовом эквиваленте в I квартале 2021 года по странам («брутто-$-зарплата»):
Беларусь $510
Латвия $1 455
Литва $1 825
Молдова $485
Польша $1 505
Россия $700
Украина $460
Эстония $1 775
Но это – зарплата до уплаты налогов, «грязными», а налоги на зарплаты в странах различаются. Поэтому «чистая», «на руки» среднемесячная зарплата в долларовом эквиваленте по среднеквартальному курсу доллара в I квартале 2021-го по странам («нетто-$-зарплата») такая:
Беларусь $440
Латвия $1 075
Литва $1 165
Молдова $410
Польша $1 085
Россия $610
Украина $370
Эстония $1 450
Наибольшие зарплаты, таким образом, в нашем регионе в странах Балтии и Польше. Даже «чистыми», «на руки», они выше российских еще до налогообложения. Наименьшие зарплаты – в Украина, Молдове и Беларуси.
Изменение средней долларовой зарплаты за год по странам тоже различается – в зависимости, как от темпов ее роста, так и от динамики курса национальных валют к доллару в этих странах (для Латвии, Литвы и Эстонии: от курса пары евро/доллар).
Год назад, в I квартале 2020-го, по официальным данным государственных статистических служб этих стран, среднемесячная начисленная (до уплаты налогов) заработная плата была такая («брутто-зарплата»):
Беларусь 1 155,4 BYN-рублей
Латвия 1 102 евро
Литва 1 381 евро
Молдова 7634 лей
Польша 5331,5 злотых
Россия 48 390 RUR-рублей
Украина 11 006 гривен
Эстония 1 404 евро
По тогдашнему среднеквартальному курсу доллара (а это было до начала коронакризиса), средняя зарплата в этих странах до уплаты налогов, «грязными», в долларовом эквиваленте («брутто-$-зарплата») выглядела так:
Беларусь $505
Латвия $1 215
Литва $1 525
Молдова $435
Польша $1 360
Россия $730
Украина $430
Эстония $1 775
И теперь посчитаем, как изменились долларовые зарплаты в этих странах за год («брутто-$-зарплата» I квартала 2021 года к «брутто-$-зарплате» I квартала 2020-го) …
…в долларах (номинальное изменение):
Беларусь +5 $
Латвия +240 $
Литва +300 $
Молдова +50 $
Польша +145 $
Россия -30 $
Украина +30 $
Эстония +225 $
… и в процентах (относительное изменение):
Беларусь +1,0%
Латвия +19,8%
Литва +19,7%
Молдова +11,5%
Польша +10,7%
Россия -4,1%
Украина +7,0%
Эстония +14,5%
Как видим, наибольший прирост средней зарплаты за 1 год показали страны Балтии, особенно Литва и Латвия. В результате Литва впервые обошла Эстонию по размеру средней брутто-зарплаты. Но «чистыми» эстонские зарплаты больше литовских.
Самый маленький прирост средней зарплаты в долларах – в Беларуси, а в России – вообще падение: средняя зарплата там в I квартале 2020 года была выше в долларах, чем в I квартале 2021-го.
Сильному росту долларовых зарплат в странах Балтии способствовало укрепление, соответственно, евро и злотого к доллару за год. В то время как украинская гривна и молдавский лей ослабли, а белорусский и российские рубли ослабли еще сильнее на фоне падения цен на нефть в коронакризис.
Таким образом, отрыв стран ЕС Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по размеру средней зарплаты от стран СНГ увеличился, и догнать их даже уже сложно даже России. А Беларусь, Молдова и Украина отстали уже на десятилетия.
Получается, что коронакризис 2020 года по странам ЕС ударил значительно меньше, а вот по странам СНГ – больше (здесь, в основном, конечно, из-за ухудшения состояния главной в СНГ – российской – экономики, зависящей от цен на нефть и газ).
А Беларуси вообще предстоят трудные времена как стране, в отношении которой введены жесткие санкции. Без российской «подпитка», а она, вполне вероятно, что закончилась с выделением 2 июня последнего транша в $500 млн, рано или поздно белорусский рубль девальвируется.
И белорусские зарплаты после девальвации опустятся в долларах ниже молдавских и украинских, которые в ближайшее время будут только расти.
11:07 10/06/2021
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