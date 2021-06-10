Япония тоже закрыла свое небо для "Белавиа"

Как сообщил журналистам в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.





"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Беларуси", - отметил он.





Като указал, что в связи с инцидентом Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа" и не принимать ее рейсы, включая чартерные, "даже если поступит соответствующая просьба".





Генсек кабмина в очередной раз подчеркнул, что японская сторона решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".





25 мая один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways сообщил ТАСС , что временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Беларуси, из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.





В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Беларуси, поэтому никаких действий в связи с инцидентом предпринято не было.