Профсоюзы смогут контролировать цены. Всю информацию они будут передавать местной власти
Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) сможет проводить мониторинги цен в магазинах и проверять «доступность для населения социально значимых товаров и услуг». Это следует из проекта указа, который опубликовал МАРТ.
Порядок этой работы будет определять сама ФПБ. Если уполномоченные профсоюзами люди найдут какие-то нарушения, то должны будут передать информацию местной власти, пишет Office Life.
Пока документ не принят, и МАРТ предлагает всем отправлять свои замечания и предложения c 11 по 21 июня на почту ([email protected]).
09:32 10/06/2021
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