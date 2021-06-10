Профсоюзы смогут контролировать цены. Всю информацию они будут передавать местной власти

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) сможет проводить мониторинги цен в магазинах и проверять «доступность для населения социально значимых товаров и услуг». Это следует из проекта указа, который опубликовал МАРТ.