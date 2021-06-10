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Forbes включил стартап с беларусским фаундером в топ лучших финтех-компаний

Forbes опубликовал свежий список 50 самых инновационных компаний в сфере финансовых технологий. В рейтинг попала корпоративная AI-платформа Behavox, соучредителем и операционным директором которой является беларус Кирилл Трембовольский.


Forbes включил стартап с беларусским фаундером в топ лучших финтех-компаний
Компания основана в 2014 году и базируется в Нью-Йорке. Согласно данным журнала, за всё время Behavox привлёк $175 млн, среди инвесторов — SoftBank, Citigroup и Index Ventures. В частности, год назад японский холдинг SoftBank вложил в проект $100 млн. По последней оценке, стоимость стартапа составляет $240 млн, пишет dev.by.

В 2019 году Трембовольский вошёл топ-30 лучших молодых предпринимателей по версии Forbes.

Платформа Behavox на основе искусственного интеллекта помогает компаниям собирать различные данные для анализа всех аспектов офисной жизни сотрудников, своевременного обнаружения рисков и возможностей, помощи кадровой службе в работе с персоналом. В частности, Behavox использует машинное обучение для выявления инсайдерских угроз и махинаций на финансовых рынках.
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