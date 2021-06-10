JBS заплатил хакерам $ 11 млн выкупа





Об этом сообщается на сайте компании.





Как заявили в пресс-службе корпорации, подразделение компании JBS USA подтвердило, что заплатило выкуп в размере, эквивалентном 11 млн долларов, в ответ на преступную кибератаку.





По словам гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорации решили принять это непростое решение, "чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов".





Напомним, после атаки российских хакеров фабрики JBS полностью восстановили работу.



