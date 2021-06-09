



— Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, — это такой беззубый укус. Вроде неприятно и брезгливо, но не больно, — заявил А. Сикорский.





Он добавил, что Европа прежде всего создала проблему для обычных граждан, причем не только для белорусов. А. Сикорский отметил, что «санкции — это вред для всех сторон».





— Фактически, обстановка в авиации сейчас такая, как была в 2020 г., когда начался коронавирус. Когда ввели санкции, мне кажется, наши европейские коллеги даже до конца не поняли, что они сделали. Ведь политизировать вопросы авиационной безопасности категорически нельзя, — сказал директор департамента.



