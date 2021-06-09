Собственник сети "Green" Геннадий Кирейков вышел на свободу
Об этом сообщает «Наша Нива». Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».
У Кирейкова при этом работало 4500 человек.
Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by
По слухам, игравшим в бизнес - кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.
22:21 09/06/2021
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