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Собственник сети "Green" Геннадий Кирейков вышел на свободу

Об этом сообщает «Наша Нива». Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.

Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».

У Кирейкова при этом работало 4500 человек.

Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by

По слухам, игравшим в бизнес - кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.
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