Как ценят заслуженных людей, или Пенсионные надбавки по­-белорусски

Газета «Белорусы и рынок», не обращая внимания на такие условности, решила выяснить , как в Беларуси ценятся заслуги известных людей, которые вышли на заслуженный отдых.





В мартовском номере мы подробно рассказали о том, как живется пенсионерам в пяти странах — соседках Беларуси. Мы выяснили (с помощью посольств наших соседей), каков возраст выхода на пенсию, размеры средних пенсий, какие льготы имеют граждане Литвы, Латвии, Польши, Украины и России. Оказалось, что на фоне соседей белорусские пенсионеры выглядят блекло: средние пенсии ниже только в Украине, потерявшей важные промышленные регионы и много тратящей на оборону.





Но «среднюю» пенсию получают не все: за различные звания и другие заслуги положены доплаты. Чтобы узнать, за что и сколько доплачивает наше государство, мы отправили запрос в Минтруда. К сожалению, во время подготовки материала мы так и не получили ответа, но наверняка получим его к следующему номеру. А пока редакция поинтересовалась у нескольких известных белорусов, какую они получают пенсию и сколько составляют надбавки «за особые заслуги».





Пенсия из книги Гиннесса





Станислав Шушкевич, который, по сути, являлся главой молодого белорусского государства в 1991—1994 годах, на пенсии больше четверти века. Многие годы ее размер был анекдотичным и попадал в многочисленные «хит-парады». Где еще пенсия бывшего главы государства составляет несколько долларов?! Даже в беднейших африканских странах видные государственные деятели имеют солидный, даже по нашим меркам, доход. А ведь Шушкевич не только государственный деятель, он еще в 1970 году (51 год назад) стал доктором физико-­математических наук.













Станислав ШУШКЕВИЧ, ученый:





— Мне положено несколько доплат. Первая — за звание профессора и ученую степень доктора наук, вторая — за Премию Совета Министров СССР, третья — за звание заслуженного деятеля науки и техники БССР, четвертая — как занимавшему высокую должность главы парламента страны. Но ничего этого я не получаю, как и доплат, положенных члену-корреспонденту Национальной академии наук. А это 400 рублей в месяц. Но благодаря сами знаете кому этих денег я не получал и не получаю.





Как известно, моя пенсия не индексировалась. Как бывший спикер парламента я должен был получать пенсию в размере 75 % от оклада главы парламента. Но Лукашенко ее «обнулил» и сделал фиксированной — 3 млн 196 тыс. рублей. Но это в рублях 1996 года. Сегодня, благодаря его «грамотной экономической политике», пенсия за особые заслуги составляет копейки.





Но пока я был здоров и подвижен, меня это мало волновало, потому что у меня было столько приглашений от престижнейших университетов со всего света прочитать лекции (только в США это Гарвардский, Йельский, Колумбийский университеты), что доходы от этой деятельности позволяли безбедно существовать, даже имея пенсию в пару долларов. Хотя один большой деятель из НАН, по указке Лукашенко лишавший меня заслуженной пенсии, прописал, что сделано это «за отрыв от науки». Хотелось бы хотя бы раз увидеть его за кафедрой Гарварда (а меня туда приглашали с лекциями 4 раза).





Сегодня здоровье мое пошатнулось, и я уже не могу читать лекции в былом режиме. Благодаря жене Ирине, которая пробила мне пенсию по возрасту, я получаю гораздо больше, чем рядовой белорусский пенсионер. Ведь в свое время я довольно хорошо зарабатывал. Но даже этой пенсии хватает только на хлеб с маслом. А вот на лекарства уже нет.





Мало того, недавно с меня высчитали 3200 рублей за все время получения пенсии, перепутав меня с полным тезкой — моим сыном. Ошибка была обоснована тем, что я «занимаюсь предпринимательской деятельностью».





Юный пенсионер пока без доплаты





Народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, в течение долгих лет прима Купаловского театра, 26 августа 2020 года во время акций протеста вместе со многими другими актерами покинула театр в знак несогласия с увольнением генерального директора Павла Латушко. Спустя некоторое время ее уволили из Белорусской государственной академии искусств, где она преподавала актерское мастерство, являлась художественным руководителем курса актеров драматического театра и кино. Актриса откровенно назвала сумму своей пенсии.









Зоя БЕЛОХВОСТИК, актриса:





— Не знаю, какова доплата за звание народной артистки Республики Беларусь. Могу назвать мою пенсию за последние месяцы — около 700 рублей. Причем она изменялась несколько раз — сначала пенсия была небольшой, примерно 350 рублей, потом ее пересчитали и добавили некоторую сумму за звание заслуженной артистки. Спустя некоторое время я получила звание народной артистки, и пенсию снова увеличили. Ничего для этого мне делать не пришлось, никаких документов не собирала. Тогда я работала в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, и девочки из отдела кадров решили все вопросы, не беспокоя меня. Большое им спасибо! Но каков размер доплаты именно за это звание, есть ли доплаты еще за что-то (к примеру, Зоя Валентиновна награждена знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси». — Прим. ред.), я, к сожалению, сказать не могу.





Если Зоя Белохвостик прославилась ролью Паўлинки в одно­именной постановке, то имя Виктора Манаева, который пришел в Купаловский театр примерно в одно время с ней, в 1980 году, ассоциируется с ролью Микиты Зносака в комедии Янки Купалы «Тутэйшыя». Виктор Сергеевич сыграл десятки ролей в театре и кино, лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, Государственной премии СССР, дважды — Государственной премии Беларуси, народный артист Республики Беларусь. Он также покинул главный театр страны в 2020-м, но чуть позже — в первые дни сентября.









Виктор МАНАЕВ, актер:





— Я молодой пенсионер — мне всего лишь 62, на пенсию вышел несколько месяцев назад и за звание народного артиста Республики Беларусь никаких доплат пока не получаю. Что-то там не могут оформить должным образом. Но, насколько я знаю, доплата положена небольшая, вроде меньше 100 рублей. Говорить о заботе государства и оценке моих заслуг не буду. Но пока пенсия не сказать, что большая.





Пенсия генерала определяется не званием





Вряд ли Мечислав Гриб, будучи избранным в Верховный Совет БССР, в 1990 году предполагал, что спустя неполных четыре года станет главой независимой Беларуси. Но так случилось, что именно Гриб был председателем Верховного Совета в 1994 — 1996 годах, сменив на этом посту Станислава Шушкевича.





Генерал-лейтенант милиции и заслуженный юрист Беларуси покинул должность, уже не будучи главой страны (по Конституции), так как именно при нем был принят новый Основной закон, согласно которому Беларусь стала президентской республикой.









Мечислав ГРИБ, генерал-лейтенант милиции в отставке:





— У меня нет никаких надбавок, я на пенсии МВД. По закону «О пенсионном обеспечении военнослужащих» никакие другие доплаты мне не положены. Понятное дело, пенсия у меня и без доплат высокая, но о размере ее я не буду говорить. Я даже не скажу, сколько конкретно составляет доплата «за звание», потому что не знаю. Но она небольшая. У нас пенсия — это общая сумма, основу которой составляет выплата по окладу: имеющим выслугу 20 лет и более положено 50 % от размера оклада по должности, с которой человек уходил на пенсию. За каждый год выслуги свыше 20 лет добавляется 3 %, но всего не более 75 %.





Пенсионеры-силовики, и я в том числе, не получают доплат, которые положены «гражданским» при достижении определенного возраста. Наша пенсия меняется в зависимости от того, как меняются оклады у тех, кто служит сейчас. Но так было не всегда. Использовались всякие ухищрения, чтобы пенсии не росли пропорционально «зарплатам» силовиков. Действующим сотрудникам доплачивали за «секретность», «неурочность», «напряженность» и так далее, но при начислении пенсий эти выплаты не учитывались, так как формально в оклад не включались. Вот и выходило, что мы получали вроде как и 60—75 % от оклада, а реально — 40—50 %.





Насколько я знаю, некоторое время назад от этой практики отказались, и пенсии военнослужащих и других категорий, к ним приравненных, существенно выросли. Сейчас люди, уходившие на пенсию в звании полковника, получают 1000—1200 рублей, в зависимости от должностного оклада при выходе на пенсию. То же и у генералов, которые свои 1500—1700 рублей получают не «за звание», а согласно проценту от оклада, установленного для действующего сотрудника, занимающего ту же должность, что и пенсионер при уходе на пенсию.



