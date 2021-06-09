Свершилось! Биткоин стал официальной валютой Сальвадора
Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны, свидетельствуют результаты голосования.
Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов.
Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства.
Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом.
Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги, пишет ria.ru.
Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.
17:52 09/06/2021
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