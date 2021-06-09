Свершилось! Биткоин стал официальной валютой Сальвадора

Как сообщается на сайте законодательного органа, в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов.





Таким образом Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства.





Согласно принятому закону, Сальвадор начнет использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом.





Как говорится в документе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги, пишет ria.ru





Как сообщают СМИ, закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.