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Доллар и евро заметно подешевели. С чем это связано?

На сегодняшних торгах доллар по отношению к рублю снизился больше чем на 2 копейки. Примерно на столько же просел и евро.

TUT.BY спросил у эксперта, с чем связано падение этих валют и укрепление белорусского рубля. 

По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, падение доллара и евро по отношению к белорусскому рублю связано с двумя факторами. 

— Один из них — это укрепление самого белорусского рубля к валютной корзине. Несмотря на то, что население остается чистым покупателем валюты, предприятия являются чистыми продавцами, — поясняет аналитик. — Причем продажи предприятий перекрывают покупки населения. Иными словами, на рынке предложение валюты превышает спрос на нее, поэтому белорусский рубль укрепляется к корзине.

Если смотреть по стоимости корзины, она по итогу сегодняшних торгов ниже, чем была, к примеру, в начале недели. Снизилась она и с начала июня, даже с начала года.

— Но более заметно укрепление белорусского рубля к доллару и евро, — продолжает эксперт. — Фактор, который влияет на это, — укрепление российского рубля. Сегодня в ходе торгов в России доллар опускался до 72 российских рублей. Так низко доллар в России не стоил с конца июля 2020 года. 

Именно потому, что на укрепление самого белорусского рубля накладывается снижение доллара и евро к российскому рублю, падение доллара и евро к белорусскому рублю наиболее заметно.

Как поясняет Вадим Иосуб, для укрепления российского рубля тоже есть объективные причины.

— В России в пятницу ждут заседание центрального банка по процентной ставке. После того как в мае в России заметно ускорилась инфляция в годовом выражении, от российского центробанка ждут ее увеличения. Сейчас активно обсуждается, насколько сильным будет это увеличение — на 0,25 или на 0,5 процентного пункта, — говорит аналитик. — При прочих равных условиях ожидание роста ставки ведет к укреплению соответствующей валюты. В данном случае российского рубля.

Еще один благоприятный фактор для роста российского рубля, по мнению аналитика, — это рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent сейчас торгуется выше 72 долларов за баррель. Последний раз нефть так высоко торговалась в мае 2019 года.  
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