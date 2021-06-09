Торги завершились обвалом доллара и евро

Валютная корзина подешевела сразу на 0,36%. Это больше, чем за предыдущие три дня. С начала недели белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,62%.





Доллар и евро рухнули до минимума почти за 10 и 7 месяцев соответственно





Курс доллара обвалился на 0,0215 BYN до 2,5007 BYN/USD — минимума почти за 10 месяцев.





Доллар дешевеет уже третий день подряд, а с начала июня его стоимость снизилась на 0,0321 BYN.





Сегодня объём торгов долларом вырос в три раза. Напомним, что вчера он составил всего $6,7 млн. Это был минимальный уровень за последние восемь недель.





Курс евро рухнул ещё на 0,0232 BYN до 3,0465 BYN/EUR до минимума за 6,5 месяцев.





Евро дешевеет уже пятый раз подряд. За это время его стоимость обвалилась на 0,0485 BYN.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0045 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB. До максимума за два месяца российскому рублю не хватило всего 1/6 копейки.





Московская биржа

Российский рубль резко укрепился к доллару и евро. Так, в Москве на валютной бирже к 11-30 средневзвешенный курс доллара обвалился на 74 копейки до 72,0829 российских рублей — минимума более чем за 10 месяцев с 29 июля 2020 года.





Средневзвешенный курс евро рухнул на 79 копеек до 87,85 российских рублей — минимума с 18 марта текущего года. До минимума за три месяца не хватило чуть более недели.