Это касается каждого. Хватит ли денег у государства?





Такой дефицит бюджета угрожает не только сокращением зарплат бюджетников, но и запуском «печатного станка» в целях финансирования важных статей бюджетных расходов, а это означает ускорение инфляции и очередную девальвацию, пишет Инфобанк





Однако в апреле ситуация с бюджетом резко улучшилась: рекордный в истории бюджетный дефицит января-марта сменил небольшой профицит января-апреля. То есть в апреле – кардинальное улучшение, очень сильный профицит бюджета.

Расскажем какова ситуация с государственными финансами в Беларуси, и за счет чего образовался апрельский профицит.





В январе-апреле 2021 года доходы бюджета Беларуси (бюджета сектора государственного управления, складывающегося из республиканского бюджета, местных бюджетов и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения) составили 19,886 млрдBYN. Что на 14,4% больше, чем в январе-апреле 2020-го.





При этом общая инфляция в стране за год составила 12,4% (индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле этого года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года). Что означает реальный рост доходов менее чем на 2%.





Наибольшие доходы в реальном выражении были в 2018-19 гг.





В долларовом эквиваленте доходы бюджета за первые четыре месяца года выросли на 2,45% - до $7,65 млрд. Наибольшие доходы в $-эквиваленте были в 2013-14 гг.





Как видим, ситуация с доходами бюджета в январе-апреле 2021 года немного лучше, чем в январе-апреле 2020 года. Но это больше связано с сильным падением доходов в прошлом году из-за коронакризиса, сопровождавшегося девальвацией.





А вот с бюджетными расходами ситуация совсем другая: они выросли значительно больше, чем доходы.





Все расходы бюджета сектора государственного управления Беларуси за январь-апрель 2021-го составили 19,478 млрдBYN – на 21,0% больше, чем за январь-апрель 2020-го. Такой сильный прирост – это номинальное увеличение.





Но и реальный, с корректировкой на инфляцию, прирост за год – на 7,6% (использовав в качестве поправки дефлятор ВВП) – настолько сильный, что бюджетные расходы января-апреля в 2021-м стали рекордными в реальном выражении за 7 лет.





В долларовом эквиваленте сумма израсходованных в первые три месяца 2021 года народных денег достигли $7,492 млрд. Это максимум после 2014 года.

Номинально за год (январь-апрель 2021-го к январю-апрелю 2020-го):





доходы бюджета Беларуси – выросли на 2,500 млрдBYN





расходы бюджета Беларуси – выросли на 3,386 млрдBYN: на 35% больше, чем доходы.





В результате чего профицит бюджета, составлявший в январе-апреле 2020-го $1,294 млрдBYN, сократился в январе-апреле 2021 года до $408 млн BYN – более чем в 3 раза. И это только номинально.





В процентах от валового внутреннего продукта Беларуси (ВВП за первые четыре месяца 2021-го составил 50,584 млрдBYN) профицит составил всего лишь 0,81% против 2,95% год назад, 7,83% два года назад и 9,56% три года назад.





В долларовом эквиваленте профицит бюджета – $157 млн – минимальный за все годы доступной статистики.





Тем не менее, сложившаяся в январе-апреле 2021-го бюджетная ситуация – самая лучшая в этом году. Ведь в предыдущих периодах было намного хуже – был дефицит бюджета: расходы превышали доходы.





Исполнение бюджета в процентах от ВВП в этом году:





в январе – дефицит 1,35%

в январе-феврале – дефицит 5,87%

в январе-марте – дефицит 4,37%

в январе-апреле – профицит 0,81%.





То есть в апреле произошло очень сильное улучшение ситуации с государственными финансами.





Но, во-первых, надо заметить, что апрель (а еще январь, июль и октябрь) – это месяц уплаты квартальных налогов, и именно благодаря этому профицит бюджета в апреле ожидался. Так происходит каждый год.





Лишь только в январе в этом году образовался дефицит – впервые за все годы. Что стало результатом очень сильного роста расходов при падении доходов бюджета: власти в январе спасали государственные предприятия (среди них – БМЗ).

А во-вторых, сильное улучшение в апреле 2021 года относительно апреля 2020-го – результат низкой сравнительной базы: в том году апрель был месяцем коронакризиса, и тогда доходы бюджета упали очень значительно даже номинально.





Тем не менее, факт остается фактом: в апреле 2021-го зафиксировано резкое увеличение доходов бюджета. По сравнению с апрелем 2020-го, они выросли на 46%, составив 6,938 млрдBYN (это – наибольшая в истории номинальная сумма месячного дохода бюджета).





После инфляционной корректировки, используя для этого расчетный дефлятор месячного ВВП, реальный рост составил 26%. Однако это не позволило достичь уровней 2018-19 гг.: в реальном выражении апрельские суммы дохода бюджета в те годы были заметно выше.





Ровно год.





Но прирост расходов бюджета в апреле 2021-го относительно апреля 2020-го – заметно меньше, чем доходов: номинальный прирост – 30,7%, реальный – 12,8%, долларовый – 25,1%. назад в коронакризис произошла девальвация белорусского рубля, из-за чего долларовый эквивалент доходов бюджета тогда сильно упал.





Поэтому прирост $-эквивалента апрельских доходов 2021-го относительно 2020-го – большой: 39,8%. Тем не менее, $-номинальная сумма доходов в 2021-м ($2,661 млрд) – не самая значительная за последние 10 лет.





Сумма апрельских бюджетных расходов 2021-го (4,944 млрдBYN) стала наибольшей номинально, но одной из самых малых за десятилетие в реальном выражении (с поправкой на инфляцию).





В долларовом эквиваленте расходы бюджета в апреле 2021-го ($1,896 млрд) меньше, чем в апреле 2019-го.





Сильный прирост доходов при заметно меньшем приросте расходов бюджета в апреле 2021 года относительно апреля 2020-го позволило значительно увеличить апрельский бюджетный профицит. Он достиг 2 млрд BYN против менее 1 млрд BYN год назад: номинальный прирост апрельского месячного профицита за год – в два раза.





Хотя относительно апрельского результата 2018 и 2019 годов, в 2021-м он хуже – и в процентах к ВВП (+14,0%), и в долларах (+$765 млн), но не настолько кардинально, как в предыдущих трех месяцах этого года.





Итак, в апреле очень сильно выросли доходы бюджета (до наибольшего в истории номинального месячного значения), а расходы выросли значительно меньше, что увеличило бюджетный профицит.





Номинально за год (апрель 2021-го к апрелю 2020-го):





доходы бюджета за месяц – выросли на 2,185 млрдBYN

расходы бюджета за месяц – выросли на 1,162 млрдBYN: почти вдвое меньше, чем доходы

профицит бюджета за месяц – увеличился на 1,023 млрдBYN.





Конкретно за счет чего, каких бюджетных статей это произошло, станет известно после выхода «Аналитического доклада «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь», который ежеквартальный, и будет не скоро. Но на этот момент известно, что большой прирост доходов состоялся по налогу на прибыль при сокращении общегосударственных расходов.





Улучшение в месячном формате (главным образом в апреле, но и в марте тоже) способствовало прекращению ухудшения в годовом формате: скользящая годовая сумма дефицита бюджета уменьшилась.





За год (за последние 12 месяцев скользящей суммой месячных объемов) – с мая 2020 года по апрель 2021 года – бюджет Беларуси (сектора государственного управления, включая ФСЗН) исполнен так:





доходы – 54,478 млрдBYN

расходы – 57,452 млрдBYN

превышение расходов над доходами – 2,975 млрдBYN

дефицит бюджета составил 1,94% ВВП.





Месяцем раньше (период с апреля 2020-го по март 2021-го) скользящий годовой дефицит бюджета составлял почти 4 млрдBYN и 2,65% ВВП.





Однако еще два года назад, в 2018-м, был огромный профицит. Пиковая скользящая годовая сумма: 5,429 млрдBYN, +4,46% ВВП. После этого пика началось снижение «плюса», а кардинальное ухудшение ситуации пошло с 2020-го, особенно сильно – с марта-апреля, с коронакризиса. А в июне 2020 года профицит уже сменился дефицитом.





Как видим на графиках, впечатляют не только цифры бюджетного дефицита бюджета, но и динамика состояния бюджета – от огромного «плюса» к огромному «минусу» – всего за два года. На таком фоне значительное апрельское улучшение уже выглядит не столь значимо.





Да и радоваться апрельскому улучшению, прогнозируя его продолжение, явно преждевременно. Ведь даже официально на весь 2021 год власти запланировали дефицит бюджета в размере 5,718 млрд BYN – где-то $2 млрд в эквиваленте.





И это – без учета возможного ухудшения о внешнеторговой сфере в связи с введенными в отношении Беларуси санкциями.





Если действительно сократится нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов, а также снизится экспорт калийных удобрений – а все это приносит огромные деньги в бюджет Беларуси – недостача может стать гораздо больше.